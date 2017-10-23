Севастова поднялась на шесть позиций по сравнению с предыдущей версией рейтинга и не только вернулась в топ-20, но и вошла в число 15 сильнейших тенниситок мира. Так высоко в своей карьере лиепайчанка еще не забиралась. В конце июля она располагалась на 16-й строчке рейтинга.

Светлана Кузнецова вылетела из первой десятки. Россиянка не смогла защитить очки, полученные за победу на "Кубке Кремля" в прошлом сезоне, и стала 11-й. Ее место в первой десятке заняла француженка Кристина Младенович, проигравшая 10 матчей подряд. Также на одну позицию вверх переместились француженка Каролин Гарсия и досрочно завершившая сезон британка Йоханна Конта. Мария Шарапова закончит год 60-й ракеткой мира.

Во главе рейтинге изменений не произошло. Румынка Симона Халеп сохранила статус первой ракетки мира. Вторую строчку занимает испанка Гарбинья Мугуруса, третью — представительница Чехии Каролина Плишкова.

Рейтинг WTA на 23 октября 2017 года:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 5675 очков

2 (2). Гарбинья Мугуруса (Испания) — 5635

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5105

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5000

5 (5). Винус Уильямс (США) — 4642

6 (6). Каролин Возняцки (Дания) — 4640

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 4510

8 (9). Каролин Гарсия (Франция) — 3795

9 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3610

10 (13). Кристина Младенович (Франция) — 2885

15 (21). Анастасия Севастова (Латвия) — 2295