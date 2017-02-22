Пэн Шуай (WTA, 57) получила на турнир в Дубае wild card и успешно прошла два раунда, убрав по дороге девятую сеяную ракетку словачку Барбору Стрыцову. Уверенно начала китаянка матч и против Севастовой, взяв под ноль свою подачу и следом оформив брейк.

Анастасия первое очко взяла при счете 0:3, а вскоре ответила аж двумя брейками и перехватила инициативу. В девятом и десятом геймах шла упорнейшая борьба за каждый мяч, теннисистки свои подачи в итоге не отдали и Севастова сумела выиграть партию — 6:4.

Во втором сете у Шуай откровенно разладилась подача. Ей удалось взять очко только на первой и еще оформить два брейк-пойнта. Севастова ответила четырьмя подряд брейками и со второй попытки завершила матч в свою пользу — 6:3.

За выход в полуфинал 26-летняя латвийская теннисистка теперь поспорит с китаянкой Ван Цян (WTA, 76), которая в Дубае еще в первом круге выбила из дальнейшей борьбы Алену Остапенко. Пока Севастова заработала на турнире в ОАЭ 190 рейтинговых очков и 56 тысяч долларов.