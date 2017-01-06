СКА уступил в Хельсинки финскому "Йокериту" — 2:3, а до этого успел проиграть еще три подряд матча — "Ак Барсу" (3:4), "Локомотиву" (1:2) и минскому "Динамо" (4:5). За девять лет существования КХЛ в регулярных чемпионатах питерский клуб никогда не терпел четыре поражения кряду. Последний раз питерский клуб так часто уступал по ходу "регулярки" еще до создания КХЛ — в чемпионате Суперлиги сезона-2007/08.

Задержкой СКА воспользовались московские одноклубники, которые сегодня обыграли в Риге местное "Динамо" (2:0), сравнялись с питерцами по очкам (по 104), но за счет большего количества побед команда Дмитрия Квартального сместила дружину Олега Знарка с первой строчки таблицы.

Тольяттинская "Лада" под руководством Артиса Аболса принимала в четверг челябинский "Трактор" и в каждом периоде пропустила по шайбе, не забросив ни одной — 0:3. Латвийский голкипер тольяттинцев Эдгар Масальский на сей раз остался в запасе, а его соотечественник и одноклубник Кристап Сотниекс отыграл 22,5 минуты, один раз бросил по воротам и заработал негативный коэффициент полезности "-1".

У "Лады" это 30-е поражение в сезоне в 47 матчах и команда все дальше отодвигается от зоны плей-офф: сейчас на 12 месте и от восьмого подопечных Аболса отделяет уже 12 очков. Неудивительно, что после игры Аболс был сильно раздосадован: "Даже не знаю, что сказать. От раздевалки до зала для пресс-конференций дорога дальняя, но я так и не придумал, что сказать. Хочу извиниться перед болельщиками за то безволие и за то, что не смог заставить команду играть. То, что мы были абсолютно не готовы играть, показал первый период, когда у нас было шесть минут в большинстве. Я уж молчу про моменты, там точного паса не было видно. Мы не были готовы играть. Стыдно".



Единственным из латвийских хоккеистов в КХЛ в четверг праздновал победу Мартыньш Карсумс. Его московское "Динамо" в гостях переиграло новосибирскую "Сибирь" (5:2). Правда, латвийский форвард результативными действиями не отметился, на льду провел чуть более 15 минут, нанес два холостых броска, выиграл одно вбрасывание и заработал положительный коэффициент "+1".

КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:

Йокерит (Хельсинки) — СКА (Санкт-Петребург) 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

0:1 — Дацюк (Войнов, Широков) — 05:32 (5x5)

1:1 — Йормакка (Ниеми, Мяки) — 19:12 (5x5)

2:1 — Регин (О'Нилл, Дженовей) — 20:41 (5x5)

2:2 — Херсли (Рукавишников, Плотников) — 23:43 (4x5)

3:2 — Пильстрем (Йенсен, Анттила) — 49:04 (5x5)

КХЛ — регулярный чемпионат

05 января 2017, четверг. 16:00 МСК

Лада Тольятти — Трактор Челябинск 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

0:1 — Пеньковский (Шаров) — 02:11 (5x5)

0:2 — Щехура (Петров) — 31:32 (5x3)

0:3 — Климонтов (Щехура, Якуценя) — 58:06 (en)



Запад

1 ЦСКА 46 104

2 СКА 45 104

3 Торпедо 45 84

4 Локомотив 46 82

5 Динамо Мн 44 77

6 Динамо М 46 77

7 Йокерит 45 73

8 Витязь 47 69

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9 ХК Сочи 46 66

10 Спартак 45 60

11 Медвешчак 46 59

12 Слован 46 58

13 Северсталь 45 53

14 Динамо Р 46 42

Восток

1 Металлург Мг 46 99

2 Авангард 47 90

3 Ак Барс 48 94

4 Трактор 46 78

5 Сал.Юлаев 47 75

6 Барыс 45 68

7 Куньлунь 46 66

8 Адмирал 46 64

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9 Нефтехимик 48 63

10 Сибирь 47 62

11 Автомобилист 45 56

12 Лада 47 52

13 Амур 48 50

14 Югра 46 49

15 Металлург Нк 46 30