СКА уступил в Хельсинки финскому "Йокериту" — 2:3, а до этого успел проиграть еще три подряд матча — "Ак Барсу" (3:4), "Локомотиву" (1:2) и минскому "Динамо" (4:5). За девять лет существования КХЛ в регулярных чемпионатах питерский клуб никогда не терпел четыре поражения кряду. Последний раз питерский клуб так часто уступал по ходу "регулярки" еще до создания КХЛ — в чемпионате Суперлиги сезона-2007/08.
Задержкой СКА воспользовались московские одноклубники, которые сегодня обыграли в Риге местное "Динамо" (2:0), сравнялись с питерцами по очкам (по 104), но за счет большего количества побед команда Дмитрия Квартального сместила дружину Олега Знарка с первой строчки таблицы.
Тольяттинская "Лада" под руководством Артиса Аболса принимала в четверг челябинский "Трактор" и в каждом периоде пропустила по шайбе, не забросив ни одной — 0:3. Латвийский голкипер тольяттинцев Эдгар Масальский на сей раз остался в запасе, а его соотечественник и одноклубник Кристап Сотниекс отыграл 22,5 минуты, один раз бросил по воротам и заработал негативный коэффициент полезности "-1".
У "Лады" это 30-е поражение в сезоне в 47 матчах и команда все дальше отодвигается от зоны плей-офф: сейчас на 12 месте и от восьмого подопечных Аболса отделяет уже 12 очков. Неудивительно, что после игры Аболс был сильно раздосадован: "Даже не знаю, что сказать. От раздевалки до зала для пресс-конференций дорога дальняя, но я так и не придумал, что сказать. Хочу извиниться перед болельщиками за то безволие и за то, что не смог заставить команду играть. То, что мы были абсолютно не готовы играть, показал первый период, когда у нас было шесть минут в большинстве. Я уж молчу про моменты, там точного паса не было видно. Мы не были готовы играть. Стыдно".
Единственным из латвийских хоккеистов в КХЛ в четверг праздновал победу Мартыньш Карсумс. Его московское "Динамо" в гостях переиграло новосибирскую "Сибирь" (5:2). Правда, латвийский форвард результативными действиями не отметился, на льду провел чуть более 15 минут, нанес два холостых броска, выиграл одно вбрасывание и заработал положительный коэффициент "+1".
КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:
Йокерит (Хельсинки) — СКА (Санкт-Петребург) 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
0:1 — Дацюк (Войнов, Широков) — 05:32 (5x5)
1:1 — Йормакка (Ниеми, Мяки) — 19:12 (5x5)
2:1 — Регин (О'Нилл, Дженовей) — 20:41 (5x5)
2:2 — Херсли (Рукавишников, Плотников) — 23:43 (4x5)
3:2 — Пильстрем (Йенсен, Анттила) — 49:04 (5x5)
КХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2017, четверг. 16:00 МСК
Лада Тольятти — Трактор Челябинск 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
0:1 — Пеньковский (Шаров) — 02:11 (5x5)
0:2 — Щехура (Петров) — 31:32 (5x3)
0:3 — Климонтов (Щехура, Якуценя) — 58:06 (en)
Запад
1 ЦСКА 46 104
2 СКА 45 104
3 Торпедо 45 84
4 Локомотив 46 82
5 Динамо Мн 44 77
6 Динамо М 46 77
7 Йокерит 45 73
8 Витязь 47 69
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9 ХК Сочи 46 66
10 Спартак 45 60
11 Медвешчак 46 59
12 Слован 46 58
13 Северсталь 45 53
14 Динамо Р 46 42
Восток
1 Металлург Мг 46 99
2 Авангард 47 90
3 Ак Барс 48 94
4 Трактор 46 78
5 Сал.Юлаев 47 75
6 Барыс 45 68
7 Куньлунь 46 66
8 Адмирал 46 64
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9 Нефтехимик 48 63
10 Сибирь 47 62
11 Автомобилист 45 56
12 Лада 47 52
13 Амур 48 50
14 Югра 46 49
15 Металлург Нк 46 30