Размышляя над неудачей в плей-офф, Скудра отметил: "Все решили мелочи. Во всех матчах у нас были шансы зацепиться. Четыре овертайма говорят именно об этом. В ключевой четвертой встрече мы вели 2:0, а потом и 2:1 за 30 секунд до конца. В итоге уступили, потеряв двух ключевых хоккеистов — Даугавиньша и Галузина. Тяжело заменить таких хоккеистов. Каждая игра, как и вся серия, была равной. Могла пойти в ту или иную сторону. Упрекнуть ребят или тренерский штаб я не могу. Будем делать правильные выводы, но сказать, что мы провалили работу, я не могу".

О своем будущем в "Торпедо" Скудра сказал следующее: "У меня состоялась встреча с губернатором Нижегородской области Валерием Павлиновичем Шанцевым. Подвели итоги сезона, побеседовали. Разговор получился конструктивным. Могу сказать, что приняли решение о дальнейшем сотрудничестве, я остаюсь в клубе и продолжаю выполнять контрактные обязательства. Рад трудиться в такой организации, как "Торпедо".

Рассказал латвийский специалист и о периодических трудностях с финансированием клуба: "Мы живем по своим возможностям. Руководство делает все, чтобы игроки чувствовали себя комфортно, получали вовремя зарплату. Сильных перебоев не было. Как и везде, есть тяжелые времена, но ничего криминального.

А чтобы улучшить качество индивидуального мастерства в команде нужно понимать, что это стоит денег. Все будет зависеть от наших возможностей. Они у нас ограничены. Так что сейчас никакой конкретики. Я бы с удовольствием взял не одного, а трех-четырех игроков, которые могли разнообразить нас. Сыграть в пас, в комбинационный хоккей. Но все упирается в возможности. Работаем в нашем бюджете, стараясь выжимать максимум. Анализируем, стараемся предложить что-то новое, но не всегда это воплощается в жизнь. Ты должен предложить ту игру и тактику, которую твоя команда в состоянии выполнить. Хотеть можно все что угодно".

"У каждого клуба в КХЛ есть определенные возможности. У ЦСКА — держать больше игроков. Отсюда ротация, агрессивный хоккей. Кто-то держит меньше хоккеистов. Но все команды в лиге играют примерно одинаково, за исключением СКА и "Магнитки", — считает Петерис Скудра. — Нет у нас другого хоккея. А у Питера и Магнитогорска есть возможность набрать более мастеровитых хоккеистов. И они могут играть в другой хоккей. У нас просто не хватает мастеров высокого класса, которые могли бы действовать на чуть менее серьезных скоростях, но выигрывать за счет техники. Разговоры о том, что ЦСКА, "Сибирь", "Торпедо" уникальны и придумали что-то новое, — это глупости".

Петерис Скудра работает в "Торпедо" с сезона-2013/14. На протяжении всех четырех лет команда неизменно выходила в плей-офф, но спотыкалась уже в первом раунде. Исключением стал прошлый год, когда нижегородцам удалось пройти "Йокерит" (4-2), но затем последовало поражение от ЦСКА (1-4).