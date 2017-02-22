Нечеловеческие боли пришлось испытать латвийскому хоккеисту Арманду Пастарсу, выступающему в чемпионате Великобритании за клуб "Шеффилд Айс Тайгерс".

В матче Northern Rec Hockey Cup (NRHC) против клуба "Гримсби" Арманд Пастарс неудачно применил силовой прием и получил тяжелую травму. Лодыжка хоккеиста оказалась вывернута на 90 градусов, пишет британское издание Lincolnshire Reporter.

Боль была очень сильной, хоккеист кричал, однако толком помочь ему было некому. Пришлось ждать приезда "Скорой помощи", которая прибыла спустя два часа после случившегося. Только после этого Пастарс был доставлен в госпиталь Принцессы Дианы в Гримсби, а на следующий день ему сделали операцию.

Представители местной "Скорой помощи" указали, что приоритет при вызове отдается пациентам с тяжелыми травмами, без сознания или с потерей дыхания. Как раз в момент, когда случилась травма латвийского хоккеиста (в семь вечера), было получено сразу восемь вызовов. Этим и объясняется задержка медперсонала. Сообщается, что некоторые пострадавшие в этот день ждали и того больше — до четырех часов.