До этой встречи каждая из команд в серии выигрывала исключительно матчи на своей площадке. Но стоило "шпорам" положить конец это традиции завершилась и все противостояние.

В шестом матче "Мемфис" в третьей четверти добился преимущества в 10 очков, однако уже к последнему перерыву гости сумели не только отыграться, но и выйти вперед — 74:75. Исход игры в концовке решили несколько точных бросков Тони Паркера и "Сперс" отпраздновал победу со счетом — 103:96.

Французский защитник "Сан-Антонио" и стал одним из наиболее результативных игроков в составе победителей, набрав 27 очков. Больше в командную копилку, как обычно, сумел принести только Кавай Леонард (29),

Давис Бертанс провел на площадке 4 минуты, за которы успел сделать два подбора, совершить одну потерю и фол.

В четвертьфинале плей-офф "Сан-Антонио" теперь померится силами с "Хюстон Рокетс", первая игра серии состоится 1 мая.

НБА-2016/17. Плей-офф. 1/8 финала (6-й матч):

Мемфис Гриззлиз — Сан-Антонио Сперс 96:103 (22:24, 28:21, 24:30, 22:28)

МГ: Конли — 26+5 передач, Марк Газоль — 18+5 подборов+6 передач, Рэндольф — 13, Картер — 12, Эннис — 11…

СС: Леонард — 29+9 подборов, Паркер — 27, Олдридж — 17+12 подборов, Миллз — 10…

Счет в серии: 2-4.

