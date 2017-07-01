Один из ведущих латвийских спидвеистов Анджей Лебедев занял третье место на первом этапе финала чемпионата Европы в польском Торуне.

Ранее в квалификации Лебедеву не удалось завоевать путевку в финальные этапы чемпионата Европы, но он получил от организаторов wild card.

На треке в Торуни Лебедев из пяти своих заездов выиграл два, один раз финишировал вторым и дважды третьим. В сумме даугавпилсчанин набрал 10 очков и пробился в полуфинал, где был вторым.

В финальном завезде Лебедев сначала был четвертым, но быстро опередил поляка Пшемышлава Павлицки. На третьей позиции латвийский мотогонщик и финишировал. Победителем этапа стал поляк Ярослав Хампел, вторым был чех Вацлав Милик.

В этом году запланировано 4 финальных этапа ЧЕ. Второй этап состоится 15 июоя в Гистрове (Германия), третий — 5 августа в Халставике (Швеция), четвертый — 16 сентября в Люблине (Польша). Победитель соревнований определяется по сумме четырех этапов.

В прошлом сезоне Лебедев также выступал на финальных этапах, и в итоговом зачете стал девятым, а чемпионат Европы выиграл датчанин Ники Педерсен. А в 2014 году Максим Богданов занял в чемпионате Европы 6-е место, показав лучший результат за всю историю латвийского спидвея.

Предыдущие годы Лебедев выступал за даугавпилсский "Локомотив", в этом сезоне он представляет "Спарту" из Вроцлава в польской экстралиге. На прошлой неделе в Риге Лебедев помог команде Латвии выйти в полуфинал Кубка мира.