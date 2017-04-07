На прошлой неделе в Кейптауне (ЮАР) состоялось мировое первенство по теннису среди "молодых" ветеранов в трех категориях (35, 40, 45 лет). Отлично там выступила Влада Кириловская, завоевавшая первое в истории Латвии золото на ветеранских чемпионатах мира.

Сразу отметим, что это далеко не любительские соревнования и в них участвуют люди, выступавшие на турнирах уровня ITF и даже ATP или WTA.

Влада Кириловская в паре с Майком Шедвейлером из Люксембурга взяла золото в миксте (+35). На пути к финалу они одержали три победы, а в финале отпраздновали и четвертую, обыграв первый сеяный румыно-испанский тандем Алина Камелия Стряу/Хавьер Мартинес Буэно на супер тай-брейке — 6:2, 2:6, [11-9].

Кроме того, Кириловская дошла до финала в парном разряде (+40), где выступала с аргентинкой Сильвиной Дельгадо. Они выиграли две встречи, но в решающем поединке уступили хозяйкам корта — сестрам Дедри и Линди Принслу (все на фото) — 5:7, 2:6.

Добавим, что Влада Кириловская в настоящий момент занимает в мировом рейтинге ITF первые места в паре и миксте (+40).