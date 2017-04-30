Российские СМИ продолжают выдавать информацию о латвийском специалисте Артисе Аболсе, которого Championat.com теперь отправил помощником в тренерский штаб нижегородского "Торпедо" к соотечественнику Петерису Скудре.

Днем ранее сообщалось, что в Тольятти, где последние два сезона на посту главного тренера провел Артис Аболс, местные ветераны хоккея лоббируют на пост наставника "Лады" уроженца этого города Андрея Разина (экс-тренера "Автомобилиста" и "Югры").

Аболс перебрался в Тольятти из рижского "Динамо" летом 2015 года, так и не дождавшись конкретного предложения от руководства рижского "Динамо". Причем уехал он в "Ладу" на должность помощника главного тренера Сергея Светлова. Однако уже после 10 матчей сезона-2015/16 Светлов был отправлен в отставку и его место занял латвийский тренер. Игра "Лады" понемногу наладилась, правда, вывести в плей-офф тольяттинскую команду ни тогда, ни в этом сезоне Аболсу так и не удалось.

Петерис Скудра руководит нижегородским "Торпедо" четыре последних сезона, став первым в КХЛ главным тренером, который в прошлом был по амплуа вратарем. Неизменно торпедовцы выходили со Скудрой в плей-офф, но дальше второго раунда (сезон-2015/16) пробиться у них пока не получалось.