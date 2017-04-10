Двум участникам латвийской команды удалось выиграть эти соревнования. Первым победы добился Артем Галактионов, выступавший в самой многочисленной весовой категории (до 66 кг), где собрались 75 участников!

На пути к первому месту Артему пришлось провести шесть схваток, а начал он с блестящей победы за 47 секунд над украинцем Львом Смагиным. На итальянца Николо Гамбрино Галактионову понадобилось уже почти четыре минуты, а на бельгийца Йоце Ван дер Херрейвегена — 65 секунд.

В поединке с немцем Майклом Бантле Артему пришлось сложнее всего: победитель определился только в Golden Score. Полуфинал против итальянца Джованни Зараца Галактионов выиграл по очкам, а в решающей схватке с еще одним представителем Италии Лукой Бебеки Рубека латвийский дзюдоист одержал победу иппоном незадолго до окончания поединка.

Еще одну победу в Теплице Латвии принес Эмилс Геркенс, выступавший в категории до 90 кг. Там собралось 32 участника, поэтому путь к золотой медали у Геркенса оказался чуть короче, нежели у Галактионова, что, впрочем, не умаляет его заслуг.

Первую схватку Эмилс выиграл у эстонца Симона Сулла за три минуты, а затем уверенно взял верх по очкам над австрийцем Нико Херцогом. За выход из группы Геркенс должен был бороться с украинцем Вадимом Велковым, но тот снялся с соревнований из-за травмы.

В полуфинале латвийский дзюдоист выиграл по очкам у азербайджанца Джафара Акбарли, а затем здорово провел финальную схватку против словака Дениса Турака и занял первое место.

Из девушек лучше всех выступила Дарта Смилдзиня (+70 кг). Ей единственной из представительниц слабого пола в команде удалось выиграть одну схватку, но в двух следующих она уступила довольно быстро и заняла 9 место в конкуренции 24-х участниц.