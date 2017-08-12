Остапенко и Шарапова прежде в официальных матчах не встречались. Напомним, что Шарапова, отбыв 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония, в конце апреля вернулась на корт. Выступив на турнирах в Штутгарте и Мадриде, 30-летняя россиянка снялась из-за травмы ноги с матча второго круга на турнире в Риме в середине мая и два с половиной месяца не играла.

В начале августа пятикратная победительница турниров "Большого шлема" триумфально вернулась на корт. На турнире в Стэнфорде Шарапова в трех сетах победила американку Дженнифер Брэди, но новая травма не позволила ей продолжить соревнования. В итоге россиянка снялась с турнира, решив не выходить на поединок второго круга.

"В конце первого матча я почувствовала боль в левом предплечье. После обследования врач посоветовал мне не рисковать, чтобы не усугубить травму, — сказала Шарапова. — Мне жаль огорчать болельщиков, но я должна была принять меры предосторожности. Надеюсь, больная рука не сильно повлияет на мои дальнейшие планы".

В 2010 году Шарапова выиграла турнир в Цинциннати. Россиянка наверняка хочет повторить тот успех. Но первая ракетка Латвии — крепкий орешек. В этом сезоне рижанка блестяще выступает на турнирах "Большого шлема": в его активе сенсационная победа на "Ролан Гаррос" и четвертьфинал на Уимблдоне. На этой неделе ей, правда, не повезло. В Торонто наша теннисистка проиграла в первом же круге. В паре она дошла до четвертьфинала, но две победы с канадкой Габриэлой Дабровски — слабая компенсация за поражение от Варвары Лепченко, занимающей лишь 68-е место в мировом рейтинге.

Остапенко — не единственная представительница Латвии на турнире в Цинциннати. Анастасия Севастова за выход во второй круг сыграет с китаянкой Пэн Шуай. Лиепайчанка выиграла у нее все три предыдущих матча. А что же Гулбис? Для него турнир начался с квалификации. В первом матче Эрнест в двух сетах обыграл россиянина Андрея Рублева — 6:2, 6:4.