В текущем рейтинге АТР 28-летний Эрнест Гулбис занимает лишь 589-е в мире. С августа прошлого года он испытывает проблемы со здоровьем и не играл до февраля. В первом матче после возвращения самый известный латвийский теннисист победил, но затем проиграл шесть раз подряд. Вторую победу Гулбис одержал в начале июня на "Челленджере" в Чехии, но тот турнир не смог продолжить из-за травмы мышц живота.

На прошлой неделе Эрнест планировал выступить на проверочном турнире The Boodles, но снялся и с него. Всего за полгода нынешнего сезона он принял участие в семи турнирах, в результате в рейтинге упал с первой сотни в шестую и потерял звание первой ракетки Латвии.

На "Уимблдоне" Гулбис выступает уже в десятый раз. Лучшее достижение в Лондоне — третий круг в 2013 году. В 2015 и 2016 годах он проигрывал в первом круге. В целом за карьеру в активе Эрнеста на "Уимблдоне" до нынешнего года было 6 побед в 15 матчах.

Гулбис попал сразу в основную сетку "Уимблдона" по так называемому "защищенному рейтингу", в котором учитываются очки, набранные игроком до травмы. Именно "защищенный рейтинг" позволил ему без отбора выступить на "Роллан Гаррос". В тот момент Гулбис являлся 225-й ракеткой мира и в первом круге парижского турнира проиграл хорвату Марину Чиличу.

В Лондоне соперником латвийского теннисиста по 1/64 финала был 36-летний Эстрелья-Бургос, 96-я ракетка мира. Для ветерана из Доминиканской Республики это третий "Уимблдон", на "мэйджорах" выступает с 2014-го и дальше третьего круга не проходил. Ранее между собой соперники не встречались.

В дебюте матча Гулбис удержал обе свои подачи, а в четвертом гейме сделал брейк и оторвался в счете (3:1). Всего за 21 минуту он завершил стартовую партию в свою пользу — 6:1.

Вся борьба в этом матче велась на подаче Эстрелья-Бургоса. Во втором сете латвийский теннисист сделал брейк в третьем гейме (2:1), после чего вновь не имел проблем — 6:1. В третьем сете развязка наступила в шестом гейме, когда игрок из Доминиканской Республики в очередной раз проиграл свою подачу. Гулбис повел 4:2 и довел встречу до победы — 6:2. Матч продолжался один час и 27 минут.

В предыдущий раз Гулбис одерживал победу на "мэйджоре" более года назад, когда на "Роллан Гаррос-2016" дошел до четвертого круга. За выход во второй круг рижанин получил 45 очков в рейтинг АТР. В 1/32 финала Гулбис сыграет с победителем матча дель Потро (Аргентина) — Кокиннакис (Австралия).

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Уимблдон. 1/64 финала. 4 июля

Эрнест Гулбис (Латвия) — Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Республика) — 6:1 6:1 6:2

8 — эйсы — 0

4 — двойные ошибки — 7

44/67 (66%) — процент попадения 1-й подачи — 40/68 (59%)

38/44 (86%) — очки на первой подаче — 20/40 (50%)

9/23 (39%) — очки на второй подаче — 9/28 (32%)

12/15 (80%) — очки у сетки — 8/13 (62%)

7/11 (64%) — брейки 0/6 (0%)

86 — всего очков — 49