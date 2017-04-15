В этой игре ворота сборной Латвии защищал прибывший недавно в расположение команды Элвис Мерзликин. И ему пришлось капитулировать уже на 32-й секунде матча, когда Индрашис отдал неудачный пас на синей линии и это все закончилось назначение штрафного броска, реализованного Йоханом Рино — 1:0.

Шведы уверенно контролировали игру и к середине периода забросили вторую шайбу (отличился Андре Петтерссон). А через две минуты в матче случилось первое удаление, да не просто удаление, а сразу матч-штраф, который был выписан Гинту Мейе за грубый фол против Виктора Эйдселла.

В этот трудный момент латвийской команде удалось выстоять во многом благодаря Мерзликину, а под конец периода заработать и самой первое большинство в матче. Реализовать его, правда, не удалось, но после перерыва игра выровнялась и еще на льду стало гораздо жарче. Показательная в этом плане была стычка Роберта Букартса и Рихарда Гюнге.

Активность хоккеистов Латвии во втором периоде принесла свои плоды в середине матча: Батня оттеснил соперника от шайбы за воротами Фаста, а Кениньш вывел на завершающий бросок Индрашиса — 1:2.

Прошло еще немного времени и матч-штраф схлопотал уже швед Марио Кемпе, жестко обошедшийся с Яксом. Правда, 5-минутное большинство уменьшилось до трех, поскольку здесь на защиту партнера выступил Бичевскис и получил свои две минуты. В формате "4х4" сборная Латвии чуть не пропустила (спас Мерзликин) и тут же ответила голом Гунара Скворцова, которому отличную передачу из-за ворот отдал Эдгар Кулда — 2:2.

Дальше наступило большинство и даже двойное на протяжении полуминуты. Этого оказалось достаточно чтобы впервые выйти вперед, а сделал это Индрашис с передачи Букартса-страшего.

Третий период остался за шведами. До поры до времени Мерзликин спала команду, которая держалась до 54-й минуты матча, пока не осталась в меньшинстве. На реализацию лишнего "Тре Крунур "понадобилось чуть менее минуты, Рино оформил дубль — 3:3.

В оставшееся до сирены время каждая из команд имела шансы забросить победную шайбу, как и 5-минутном овертайме, проходившем в формате "3х3". Однако до гола дело так и не дошло и пришлось пробивать серию буллитов, в которой отличиться удалось только Индрашису.

Таким образом, сборная Латвии взяла реванш у шведов за вчерашнее поражение (1:4) и одержала вторую победу в шести контрольных матчах под руководством Боба Хартли. Ну и что очень важно, команда наконец-то забросил больше одной шайбы за игру.

Следующий две игры сборная Латвии проведет дома, 21 и 22 апреля, против команды Франции. Второй матч станет прощальным для вратаря Эдгара Масальского.

Euro Hockey Challenge

Швеция — Латвия 3:4 БУЛ (2:0;0:3;1:0)

Шайбы: 1:0 Рино (00:31-бул.). 2:0 А.Петтерссон (Рино, Умарк, 10:09). 2:1 Индрашис (Батня, Кениньш, 28:16). 2:2 Скворцов (Э.Кулда, 33:15). 2:3 Индрашис (Роб.Букартс, 36:27-бол.). 3:3 Рино (Умарк, А.Петтерссон, 54:17-бол.).

Победный буллит: 3:4 Индрашис (65:00).

Броски: 38 — 29.

Вратари: Фаст — Мерзликин

Штраф: 35 — 37.

15 апреля. Седертелье. Scania Rinken. 2 374 зрителей.