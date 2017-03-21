Висмане удалось заработать рейтинговые очки, удачно выступив на трех подряд турнирах, а этого вполне достаточно чтобы тебя включили в мировой ранжир. Первый шаг был сделан в ноябре прошлого года в Осло, а в марте этого года Даниэла обзавелась рейтинговыми баллами на турнирах самого низкого ранга (ITF 15 000) во французском Амьене и турецкой Анталии.

На последнем турнире Висмане удалось преодолеть квалификацию, обыграв россиянку Анастасию Хрусталеву (без рейтинга) и турчанку Ончи Огуту (WTA, 1237). Сегодня в матче первого круга основной сетки латвийской теннисистке удалось обыграть британку Мирабелл Нджози (WTA, 685) — 6:3, 6:2 и пройти дальше.

Таким образом, в обновленном рейтинге WTA от 3 апреля у Висмане будет как минимум 3 рейтинговых пункта и она окажется в компании сильнейших теннисисток мира. Помимо нее там находятся четыре латвийских теннисистки: Анастасия Севастова (на сегодня она 25-я ракетка мира), Алена Остапенко (WTA, 64), Диана Марцинкевич (WTA, 295) и Лаура Гулбе (WTA, 1135).