Чистов начинал сезон в московском "Спартаке", но после одного матча был переведен в клуб ВХЛ "Химик". За команду из Воскресенска форвард провел 9 матчей и набрал 7 (2+5) очков. В октябре "Спартак" расторг контракт с игроком.
Ранее 34-летний Чистов выступал за ярославский "Локомотив", екатеринбургский "Автомобилист", челябинский "Трактор" и магнитогорский "Металлург". Всего в КХЛ он провел 563 матча, в которых набрал 284 (118+166) очка.
Напомним, ранее по ходу сезона в рижский клуб перешли российский нападающий Николай Жердев и финский защитник Ансси Салмела. В свою очередь североамериканские нападающие Ти Джей Гальярди и Лукас Лессио, а также вратарь Джастин Питерс покинули команду.