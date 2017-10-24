Рижское "Динамо" пополнило состав российским нападающим Станиславом Чистовым. В новой команде форард будет играть под 32-м номером. Об этом сообщает официальный сайт латвийского клуба.

Чистов начинал сезон в московском "Спартаке", но после одного матча был переведен в клуб ВХЛ "Химик". За команду из Воскресенска форвард провел 9 матчей и набрал 7 (2+5) очков. В октябре "Спартак" расторг контракт с игроком.

Ранее 34-летний Чистов выступал за ярославский "Локомотив", екатеринбургский "Автомобилист", челябинский "Трактор" и магнитогорский "Металлург". Всего в КХЛ он провел 563 матча, в которых набрал 284 (118+166) очка.

Напомним, ранее по ходу сезона в рижский клуб перешли российский нападающий Николай Жердев и финский защитник Ансси Салмела. В свою очередь североамериканские нападающие Ти Джей Гальярди и Лукас Лессио, а также вратарь Джастин Питерс покинули команду.