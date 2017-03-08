Биндулис уехал за океан еще в 2013 году, в прошлом году был включен в символическую сборную второй по силе юниорской лиги США NAHL, где выступал за клуб "Астон Ребелс" (57 игр, 46 очков). По окончании сезона принял участие в летнем тренировочном лагере талантов "Вашингтона" и оставил хорошее впечатление.

Нынешней сезон Биндулис начинал в клубе первого дивизиона NCAA "Лейк Супериор Стэйт". В 28 матчах там отметился там одним голом и дюжиной передач, а теперь латвийскому хоккеисту предстоит отправиться в фарм-клуб "Вашингтона" — "Херши Беарс". Эта команд с 73 очками после 59 матчей занимает пятую строчку в Восточной конференции чемпионата АХЛ.

В АХЛ уже выступают несколько латвийских талантливых хоккеистов — вратарь Кристерс Гудлевскис, нападающие Никита Евпалов, Теодор Блюгер и Рихард Букартс.