Васильев в короткой программе не допустил серьезных ошибок. За свое выступление в короткой программе 17-летний Васильев, которого тренирует известный в недавнем прошлом швейцарский фигурист Стефан Ламбьель, получил от судей 81,73 балла. Это новое личное достижение Васильева: предыдущее он установил на ЧМ-2016 (81,07).

Васильев занимает 14-е место и отобрался в произвольную программу, куда попадают 24 лучших фигуриста. В январе этого года на чемпионате Европы латвийский фигурист занял высокое 7-е место (лучший результат в карьере), а на ЧМ-2016 был 14-м.

Лидерство после короткого проката захватил чемпион мира двух предыдущих сезонов Фернандес — 109,05 баллов. Меньше балла ему уступил японец Шома Уно, около трех баллов — трехкратный чемпион мира канадец Патрик Чан.

Произвольную программу фигуристы покажут 1 апреля.

Чемпионат мира. Хельсинки

Мужчины. Короткая программа

1. Хавьер Фернандес (Испания) — 109,05 баллов

2. Шома Уно (Япония) — 104,86

3. Патрик Чан (Канада) — 102,13

4. Цзинь Боян (Китай) — 98,64

5. Юдзуру Ханю (Япония) — 98,39

6. Нэтан Чен (США) — 97,33

7. Михаил Коляда (Россия) — 93,28

…14. Денис Васильев (Латвия) — 81,73

Выступление Васильева

Выступление Фернандеса

Выступление Уно