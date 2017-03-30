Васильев в короткой программе не допустил серьезных ошибок. За свое выступление в короткой программе 17-летний Васильев, которого тренирует известный в недавнем прошлом швейцарский фигурист Стефан Ламбьель, получил от судей 81,73 балла. Это новое личное достижение Васильева: предыдущее он установил на ЧМ-2016 (81,07).
Васильев занимает 14-е место и отобрался в произвольную программу, куда попадают 24 лучших фигуриста. В январе этого года на чемпионате Европы латвийский фигурист занял высокое 7-е место (лучший результат в карьере), а на ЧМ-2016 был 14-м.
Лидерство после короткого проката захватил чемпион мира двух предыдущих сезонов Фернандес — 109,05 баллов. Меньше балла ему уступил японец Шома Уно, около трех баллов — трехкратный чемпион мира канадец Патрик Чан.
Произвольную программу фигуристы покажут 1 апреля.
Чемпионат мира. Хельсинки
Мужчины. Короткая программа
1. Хавьер Фернандес (Испания) — 109,05 баллов
2. Шома Уно (Япония) — 104,86
3. Патрик Чан (Канада) — 102,13
4. Цзинь Боян (Китай) — 98,64
5. Юдзуру Ханю (Япония) — 98,39
6. Нэтан Чен (США) — 97,33
7. Михаил Коляда (Россия) — 93,28
…14. Денис Васильев (Латвия) — 81,73
Выступление Васильева
Выступление Фернандеса
Выступление Уно