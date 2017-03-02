Перед пятым матчем в Омске пришло известие из КХЛ. Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод четвертой игры серии между "Адмиралом" и "Авангардом", которая состоялась 28 февраля, и наложил на защитника владивостокской команды Оскара Бартулиса наказание по правилу 537 г (Удар клюшкой) — большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), плюс согласно п.1.14.1. статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ наказала его денежным штрафом вот за этот эпизод.



И хотя дисквалификации Бартулис избежал это не спасло "Адмирал" от форменного разгрома, устроенного гостям хозяевами льда. "Ястребы" отправили в ворота Бобкова и сменившего его еще в первом периоде при 3:0 Серебрякова в общей сложности шесть безответныйх шайб.

Бартулис имел в этом матче самое большое игровое время среди полевых игроков (22:19), сам трижды бросал по воротам, один раз блокировал попытку соперника и заработал негативный коэффициент полезности "-2".

Счет в серии стал 3-2 в пользу "Авангарда", шестой матч пройдет в субботу во Владивостоке.

Кубок Гагарина-2017. 1/8 финала (5-й матч):

Авангард (Омск) — Адмирал (Владивосток) 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

1:0 — Соботка (Лемтюгов, Пестушко) — 06:00 (5x5)

2:0 — Анелев — 13:27 (5x5)

3:0 — Меньшиков (Соботка) — 16:54 (5x5)

4:0 — Бут (Медведев, Юньков) — 24:53 (5x5)

5:0 — Михеев (Зубов, Пьянов) — 36:54 (5x5)

6:0 — Файзуллин (Густафссон) — 42:00 (5x5)

Счет в серии: 3-2.

