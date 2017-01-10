Хозяева льда бойко начали встречу, не использовали пару хороших моментов и в дальнейшем игра выровнялась. После перерыва ситуация на льду резко изменилась, а в середине матча преимущество нижегородцев логически переросло сразу в две шайбы, заброшенных Владимиром Галузиным и Евгением Мозером в течение 20 секунд.. Тренерскому штабу "Трактора" пришлось брать тайм-аут после двух пробоин — разница между голами составила всего 20 секунд.

К радости болельщиков, "Трактор" сумел отыграться в третьем периоде. Сперва кистевым броском отличился Дмитрий Пестунов, а за шесть минут до конца основного времени челябинцы получили большинство и Константин Климонтов выстрелом от синей линии сравнял счет — 2:2.

Овертайм не принес результат, а в буллитной серии точнее оказались торпедовцы. Бросок их латвийского легионера Каспара Даугавиньша оказался победным — 2:3. Если бы победные голы в буллитных сериях засчитывались в статистику, то форвард из Латвии отметил бы сегодня 50-голевой юбилей. А так придется подождать следующих игр.



Пока нижегородцы в новом году одерживают только победы — четыре матча из четырех, а беспроигрышная их серия достигла уже пяти встреч. "Торпедо" набрало 91 очко и продолжает занимать третье место в Западной конференции, уступая только армейским клубам из Москвы и Санкт-Петербурга.

Запад

1 СКА 47 37 10 109

2 ЦСКА 48 34 14 108

3 Торпедо 48 31 17 91

4 Локомотив 48 28 20 85

5 Динамо М 48 29 19 83

6 Динамо Мн 45 26 19 77

7 Йокерит 47 23 24 74

8 Витязь 49 25 24 72

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9 ХК Сочи 48 24 24 69

10 Медвешчак 48 21 27 62

11 Слован 47 20 27 61

12 Спартак 48 19 29 60

13 Северсталь 47 17 30 56

14 Динамо Р 48 14 34 42

Комментарий Скудры



Трактор — Торпедо 2:3Б

