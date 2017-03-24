Два дня назад сын Леонида Тамбиева — Кирилл — забросил победную шайбу в овертайме и подарил команде отца шанс пройти победителя регулярного чемпионата. Сегодня он тоже отличился под занавес матча, но было уже слишком поздно. На своем льду торпедовцы сумели сломить сопротивление молодых динамовцев (5:2) и одержать победу и выиграть серию (4-3).

Леонид Тамбиев возглавил питерское "Динамо" прошлой весной, когда клуб объявил о формировании взрослой мужской команды в ВХЛ. Она была создана на основе молодежной команды, выигравшей в сезоне 2015/2016 бронзу чемпионата МХЛ и которую возглавлял Тамбиев.

Играющий в команде отца 25-летний Кирилл Тамбиев может считать нынешний сезон лучшим в карьере. На его счету в регулярном чемпионате-2016/17 — 35 (7+28) очков в 36 играх и он стал лучшим бомбардиром команды. В 13 матчах плей-офф нападающий добавил еще 13 (7+6) очков и это тоже лучший показатель в команде. В настоящий момент Кирилл возглавляет и список снайперов и бомбардиров плей-офф во всей лиге, правда, больше он уже свой счет, к сожалению, не пополнит.

Кубок Братины-2017. 1/4 финала (7-й матч):

"Торпедо" (Усть-Камегонорск) — "Динамо" (Санкт-Петербург) 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

0:1 — Щегольков (Воробьев) — 00:35

1:1 — Шин (Фадеев) — 05:27

2:1 — Шин (Белухин) — 31:43

3:1 — Белозеров (Далхьюзен) — 34:12

4:1 — Белозеров (Фадеев, Капитуров) — 46:09

4:2 — Тамбиев — 59:03 ГБ

5:2 — Тунхузин (Беляев) — 59:50 ПВ

Броски: 38 — 34.

Вратари: Кудрявцев — Ложкин.

Штраф: 18 — 38.

Счет серии: 4-3 (2:3, 3:2 ОТ, 1:5, 2:1 ОТ, 4:3, 3:4 ОТ, 5:2).



Послематчевая пресс-конференция Леонида Тамбиева: "Я считаю, что серия была равная. Иногда инициатива переходила на сторону "Торпедо", иногда мы выглядели лучше. Все решила седьмая домашняя игра. Именно домашняя. Если бы мы игра у нас дома, может быть мы могли бы эту серию переломить в свою пользу. Но эта игра состоялась в Усть-Каменогорске и моим молодым игрокам не хватило чуть-чуть свежести. Считаю, что хорошая получилась серия. Поздравляю "Торпедо с победой! Желаю вам дойти до конца и выиграть, от чистого сердца. В адрес своих игроков хочу сказать только хорошее. Команда у нас молодая. Половина игроков первый год играла в плей-офф Высшей лиги. Считаю, что они проявили себя хорошо, что могли на сегодняшний день. Они сделали и сделали честно. Сегодня не хватило свежести, легкости. Не бежали ножки так, как должны они бежать против такого соперника. Еще раз соперника с победой!".

