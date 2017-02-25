Икауниекс в матче против "Градец Кралове" в середине первого тайма за четыре минуты оформил дубль, а мог вскоре и замахнуться и на хет-трик, но упустил такую возможность. Третий мяч "Высочина" все-таки до перерыва забила, но усилиями Дворака.

Во втором тайме погода сильно испортилась, шел мокрый снег, что пошло на пользу гостям, сумевшим отыграть один мяч. Правда, и "Высочина" могла добиться успеха не раз и не два. Тот же Икауниекс на последних минутах матча упустил еще один очень хороший момент.

В итоге "Высочина" добилась третьей победы в сезоне, набрал 16 очков и ушла из зоны вылета. Давис Икауниекс забил в этом сезоне пять голов за чешскую команду и является ее лучшим бомбардиром.

Высочина — Градец Кралове

