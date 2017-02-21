Сегодня прошли первые матчи 1/8 финала Кубка Гагарина по хоккею, в которых победы одержали московские ЦСКА и "Динамо", питерский СКА, а также ярославский "Локомотив".

Самыми напряженными по накалу выдались игры, в которых принимали участие латвийские хоккеисты. Финский "Йокерит" в составе с латвийским защитником Артуром Кулдой противостоял победителю регулярного первенства ЦСКА и упустил нити игры в первом периоде, пропустив дважды. Во второй трети матча Антти Пильстрем после наброса Кулда и паса Антиллы смог отыграть одну шайбу, но вскоре Богдан Киселевич оформил дубль и восстановил разницу в две шайбы — 3:1.

На 53-й минуте матча Томми Хухтала получил шанс сократить отставание, однако не сумел реализовать буллит. И пусть через пару минут сумасшедший щелчок Вилле Лаюнена помог "джокерам" вернуться в игру, последнее слово осталось за ЦСКА. Окончательный результат за 36 секунд до финальной сирены броском в пустые ворота установил Владимир Жарков — 4:2.

На этом, правда, выяснение отношений не закончилось. В оставшееся время команды успели устроить две массовые потасовки.



Во второй отметился и Кулда, подравшийся больше для проформы с армейцем Иваном Телегиным — мужем известной певицы Пелагеи.



В результате штрафной бокс под занавес игры был переполнен и уже не вмещал всех отправленных туда судьями игроков.

Добавим, что Кулда отыграл в первом матче плей-офф 15,5 минут, заблокировал 1 бросок, провел четыре силовых приема, заработал малый штраф и негативный коэффициент полезности "-1".

В другом матче, затянувшемся в Москве до середины второго овертайма, столичные динамовцы сумели вырвать победу над нижегородским "Торпедо" — 1:0.



Голкипер "бело-голубых" Александр Еременко отразил все 33 броска, записал на свой счет "сухарь", который стал для него 81-м в российских чемпионатах и побил отечественный рекорд, установленный еще Василием Кошечкиным.

Мартыньш Карсумс в составе динамовцев был одним из самых долгоиграющих нападающих команды (25 минут игрового времени), нанес 3 броска, один заблокировал сам, провел 5 хитов, выиграл 4 из 10 вбрасываний и заработал коэффициент "+1". Форвард "Торпедо" Каспар Даугавиньш провел на льду почти 26 минут, нанес один бросок, выиграл все три вбрасывания и завершил матч с нейтральным показателем.

В двух других матча первого дня плей-офф ярославский "Локомотив" на своем льду одолел минское "Динамо" (2:1), а питерский СКА Олега Знарка и Харийса Витолиньша начал Кубок Гагарина с домашней победы над подольским "Витязем" (3:1).

Кубок Гагарина. 1/8. (1-е матчи):

ЦСКА (Москва) — Йокерит (Хельсинки) 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

1:0 — Киселевич (Да Коста) — 02:43 (5x4)

2:0 — Скотт (Плэтт, Муршак) — 06:05 (5x5)

2:1 — Пильстрем (Анттила, Кулда) — 32:29 (5x5)

3:1 — Киселевич (Скотт) — 37:11 (5x5)

3:2 — Лаюнен (Йенсен) — 53:57 (5x5)

4:2 — Жарков (Панин, Телегин) — 59:24 (en)



Динамо (Москва) — Торпедо (Нижний Новгород) 1:0 2ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: 1:0 — Карпов (Кашпар) — 92:20 (5x5).



Локомотив (Ярославль) — Динамо (Минск) 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

1:0 — Коршков (Гавриков, Красковский) — 44:31 (5x5)

2:0 — Контиола (Козун, Кронвалль) — 48:37 (5x4)

2:1 — Эллисон (Коробов) — 51:34 (5x5)

СКА (Санкт-Петербург) — Витязь (Подольск) 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

1:0 — Белов (Дадонов, Шипачев) — 19:41 (5x4)

1:1 — Макеев (Никулин) — 29:01 (5x5)

2:1 — Гусев — 33:29 (5x4)

3:1 — Дадонов — 40:27 (5x5)