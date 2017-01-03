До 35-й минуты "Лада" смотрелась просто прекрасно, забросив две безответные шайбы. Однако затем в течение 27 секунд дважды пропустила и перевес тольяттинцев растаял — 2:2. Здесь стоит отметить первый ответный гол в исполнении Александра Семина, забитый броском из-за ворот в спину Масальскому (см.видео).

В заключительной трети матча "Магнитка" уже все расставила по своим местам: Семин оформил дубль, а Владислав Калетник в большинстве установил окончательный результат — 2:4.

Ворота "Лады" защищал Эдгар Масальский. Латвийский голкипер проводил за "Ладу" юбилейный 50-й матч и отразил 36 бросков из сорока. Его соотечественник и одноклубник Кристап Сотниекс провел на льду 22 минуты, нанес 3 броска и заработал нейтральный коэффициент полезности.

Другой латвийский легионер Мартыньш Карсумс и московское "Динамо" в гостях сумели обыграть одного из лидеров Восточной конференции омский "Авангард" — 3:2. Карсумс результативными действиями не отметился, на льду провел 16 минут, выиграл все три вбрасывания, отметился двумя силовыми приемами и негативным показателем "-1".

КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат

Лада (Тольятти) — Металлург (Магнитогорск) 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

1:0 — Стрельцов (Стрельцов) — 08:25 (5x5)

2:0 — Андрей Иванов (Комаров) — 25:19 (5x5)

2:1 — Семин — 35:55 (5x5)

2:2 — Ли (Коварж, Бирюков) — 36:22 (5x5)

2:3 — Семин (Береглазов, Сантала) — 42:27 (5x5)

2:4 — Калетник (Осала, Семин) — 54:29 (5x4)

Броски: 18 — 40

Вратари: Масальский — Кошечкин

Штраф: 6 — 4.



Восток

1 Металлург Мг 45 96

2 Авангард 46 87

3 Ак Барс 47 93

4 Трактор 45 75

5 Салават Юлаев 46 73

6 Барыс 44 65

7 Куньлунь 44 64

8 Адмирал 46 64

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9 Нефтехимик 47 63

10 Сибирь 46 62

11 Автомобилист 44 56

12 Лада 46 52

13 Амур 46 50

14 Югра 45 49

15 Металлург Нк 45 30