Именно Чеснокова и стала главным открытием турнира. Она обыграла многих участниц, в том числе и своего учителя. Набрав в итоге 28 очков, Елена заняла высокое третье место. Отличный дебют на турнире такого высокого ранга!

Зоя Голубева подошла к Кубку мира в неважной форме и с 22 очками довольствовалась только шестым итоговым местом. Победительницей турнира стала россиянка Айгуль Идрисова (31), второе место у действующей чемпионки мира Натальи Садовской (30) из Польши.

У мужчин все решил последний тур и победу на самом финише вырвал россиянин Алексей Чижов (29 очков). Совсем чуть-чуть ему уступил голландский мастер Ян Гронендийк (28), а тройку лучших замкнул Гунтис Валнерис (27).

Отметим, что у Елены Чесноковой оказалось больше всех побед (4) в партиях с классическим контролем времени. Если фиксировалась ничья, то соперники играли суперблиц до первой победы по системе Лемана-Георгиева.

Призовой фонд Кубка мира-2017 составил 5 млн рублей (80 тысяч евро). Чеснокова и Валнерис за третьи места получили по 350 тысяч рублей (по 5,5 тысяч евро), Голубева за шестое место заработала 1,9 тыс. евро

Чижов — Валнерис



Ноговицыга — Чеснокова



Садовска — Голубева



Валнерис — Гронендийк

