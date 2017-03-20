Латвийский мотогонщик Пауль Йонас добился новой победы на старте нового сезона, выиграв третий этап чемпионата мира по мотокроссу в классе MX2.

В этот раз Йонас стал сильнейшим на Гран-При Патагонии-Аргентины. Латвийский пилот KTM выиграл квалификацию и одержал безоговорочную победу в обоих основных заездах, опережая конкурентов на четыре и три секунды соответственно. Вот один из эпизодов, когда Йонас (№41) опередил партнера по команде испанца Хорхе Прадо Гарсию.



Это вторая победа латвийца в новом сезоне. Первую он одержал в конце февраля на Гран-при Катара, правда, затем в Индонезии Йонас выступил не так удачно (заработал всего 7 очков). Тем не менее сейчас, после трех этапов латвийский гонщик поднялся на второе место в общем зачете и уступает три пункта только швейцарцу Джереми Сиверу (Suzuki).

Результаты Гран-При Аргентина-2017. MX2 (сумма баллов за два заезда):

1. Пауль Йонас (Латвия, KTM) 25+25=50 очков

2. Хорхе Прадо Гарсия (Испания, KTM) 20+20=40

3. Джереми Сивер (Швейцария, SUZUKI) 16+22=38

Положение в чемпионате мира-2017 по мотокроссу MX2 после 3-х этапов:

1. Джереми Сивер (Швейцария, SUZUKI) — 110 очков

2. Пауль Йонас (Латвия, KTM) — 107.

3. Бенуа Патуреля (Франция, YAMAHA) — 104.

