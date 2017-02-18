Самым ценным игроком встречи назван защитник "Денвера" Джамал Мюррэй, набравший 36 очков (27 во второй половине) с 9 реализованными бросками из-за дуги, а также отдал 11 результативных передач. Новичок лиги стал вторым канадцем, который получил приз MVP Матча восходящих звезд: в 2015 году награда досталась Эндрю Уиггинсу из "Миннесоты".

Также в первый день Звездного уик-энда НБА состоялся Матч знаменитостей, в котором Восток выиграл у Запада со счетом 88:59. MVP матча признан известный исполнитель пародий на игроков НБА Брэндон Армстронг: он принес 16 очков и 15 подборов команде Востока.

Уик-энд всех звезд-2017

Матч восходящих звезд НБА

СБОРНАЯ США — СБОРНАЯ МИРА — 141:150 (66:77, 75:73)

США: Камински (33), Таунс (24 + 11 подборов), Симмонс (19), Букер (17 + 6 передач), Тернер, Расселл (оба — 12), Окафор (10), Крисс (7), Ингрэм (4), Брогдон (3 + 5 передач).

Сборная мира: Мюррэй (36 + 11 передач), Хилд (28 + 6 подборов), Порзингис (24 + 10 подборов), Шарич (17 + 5 подборов), Йокич (12 + 11 подборов + 8 передач), Экзам (11), Сабонис (10), Лайлс (7), Абринес (3), Эрнангомес (2 + 6 подборов).

17 февраля. Новый Орлеан.