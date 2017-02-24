Первая четверть прошла в равной борьбе и шла очко в очко, а вот во второй "Кавальерс" постепенно стал уходить вперед и к большому перерыву создал уже довольно солидный задел — 69:51. К этому моменту стало ясно, что Порзиньгис продолжить игру не сможет из-за травмы лодыжки. За минуту и 21 секунду до окончания четверти он неудачно поскользнулся и захромал. Напомним, что в этом сезоне латвийский баскетболист уже пропустил восемь матчей по причине травмы ахиллова сухожилия.

Вторая половина встречи мало что изменила. Разве что в третьей четверти "Никс" сумел сократить отставание до "-8", но в заключительной 12-минутке "Кливленд" уверенно довел матч до победы — 119:104.

Самым результативным игроком встречи стал Кортни Ли из "Нью-Йорка", набравший 25 очков, а в составе победителей выделялся Леброн Джеймс, который оформил трипл-дабл из 18 очков, 15 передач и 13 подборов.

Кристап Порзиньгис провел на площадке 15,5 минут, набрал 8 очков, сделал 5 подборов и 2 блок-шота.

Одержал в чемпионате четвертую победу подряд и 38-ю в сезоне, "Кавальерс" продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, "Никс" с 23 победами и 35 поражениями занимает там 12 место.

НБА-2016/17. Регулярный чемпионат:

Кливленд Кавальерс- Нью-Йорк Никс 119:104 (34:33, 35:18, 18:28, 32:25)

КК: Ирвинг — 23+6 передач, Корвер — 20, Джеймс — 18+15 передач+13 подборов, Джефферсон — 14, Фрай — 14, Томпсон — 10+14 подборов, Уильямс — 10…

НН: Ли — 25+6 подборов+5 передач, Энтони — 20+5 подборов+5 передач, Роуз — 13, Эрнангомес — 11+10 подборов…

23 февраля. Кливленд. "Куикен Лоанс-Арена". 20 562 зрителя.

