До этого матча счет в личных встречах Севастовой и Халеп был в пользу лиепайчанки (3-2). Накануне Анастасия впервые в этом сезоне обыграла представительницу топ-10 (британку Йоханну Конту), поэтому появились обоснованные надежды и на успех латвийской теннисистки в шестом очном поединке.

Но просто так на пятом месте мирового ранжира ведь не оказываются. Румынка это сразу показала, став уверенно брать очки на своей подаче, тогда как Анастасии они давались с большим трудом и в четвертом гейме Симона красиво оформила первый брейк.

Севастова ответила обратным брейком, а после геройски отыгрывалась с 0-40 на своей подаче, однако подвига не получилось — 2:4.

Дальше латвийская теннисистка под ноль берет чужую подачу, сокращает отставание до минимума, только оказалось, что это был последний выигранный Севастовой в этом сете гейм — 3:6.

Во втором сете борьбы уже практически не было. Окончательный перелом наступил, похоже, в третьем гейме, когда Анастасия упустила свою подачу при 40-15 и блестящей игре соперницы в защите.

То ли столь позднее время начала матча (в 23.00 по местному времени) повлияло так на Анастасию, то ли Симона сейчас действительно настолько хороша — осталось до конца непонятым. Но факт остается фактом: Халеп отдала только один сет и завершила весь матч в свою пользу за 59 минут.

На этом Анастасия Севастова завершила свое выступление в Штутгарте, заработав там 100 рейтинговых очков и 17 819 долларов.

Porsche Tennis Grand Prix-2017. 1/4 финала

Анастасия Севастова (Латвия) — Симона Халеп (Румыния) 3:6 1:6

34 из 53 = 64% Попадание первой подачи 26 из 42 = 62%

14 из 34 = 41% Выигрыш первой подачи 18 из 26 = 69%

8 из 19 = 42% Выигрыш второй подачи 9 из 16 = 56%

0 Эйсы 0

0 Двойные ошибки 1

15 из 42 = 36% Очки, выигранные на приеме 31 из 53 = 58%

2 из 3 = 67% Реализация брейк-пойнтов 6 из 10 = 60%

37 Все выигранные очки 58

Продолжительность — 59 минут.

Стадион: Порше-Арена Корт: Центральный корт Покрытие: Грунт