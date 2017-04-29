До этого матча счет в личных встречах Севастовой и Халеп был в пользу лиепайчанки (3-2). Накануне Анастасия впервые в этом сезоне обыграла представительницу топ-10 (британку Йоханну Конту), поэтому появились обоснованные надежды и на успех латвийской теннисистки в шестом очном поединке.
Coin Toss ✅@Simona_Halep and Anastasija Sevastova close out @PorscheTennis Quarterfinals! #PTGP2017 pic.twitter.com/l8Y3tLw5EH— WTA (@WTA) April 28, 2017
Но просто так на пятом месте мирового ранжира ведь не оказываются. Румынка это сразу показала, став уверенно брать очки на своей подаче, тогда как Анастасии они давались с большим трудом и в четвертом гейме Симона красиво оформила первый брейк.
.@Simona_Halep with THIS lovely play! 👌 #PTGP2017 pic.twitter.com/B3jj5TRYKJ— WTA (@WTA) April 28, 2017
Севастова ответила обратным брейком, а после геройски отыгрывалась с 0-40 на своей подаче, однако подвига не получилось — 2:4.
Clutch shot from Sevastova! #PTGP2017 pic.twitter.com/SpKXrGbqKW— WTA (@WTA) April 28, 2017
Дальше латвийская теннисистка под ноль берет чужую подачу, сокращает отставание до минимума, только оказалось, что это был последний выигранный Севастовой в этом сете гейм — 3:6.
Down the line!@Simona_Halep takes the opening set off Sevastova 6-3! #PTGP2017 pic.twitter.com/eEmSs5moKM— WTA (@WTA) April 28, 2017
Во втором сете борьбы уже практически не было. Окончательный перелом наступил, похоже, в третьем гейме, когда Анастасия упустила свою подачу при 40-15 и блестящей игре соперницы в защите.
This @Simona_Halep defense @PorscheTennis. pic.twitter.com/uPzbkhTeB3— WTA Insider (@WTA_insider) April 28, 2017
То ли столь позднее время начала матча (в 23.00 по местному времени) повлияло так на Анастасию, то ли Симона сейчас действительно настолько хороша — осталось до конца непонятым. Но факт остается фактом: Халеп отдала только один сет и завершила весь матч в свою пользу за 59 минут.
59 minutes!@Simona_Halep races into the @PorscheTennis Semifinals with a 6-3, 6-1 win over Sevastova! #PTGP2017 pic.twitter.com/QtlXRGhhu1— WTA (@WTA) April 28, 2017
На этом Анастасия Севастова завершила свое выступление в Штутгарте, заработав там 100 рейтинговых очков и 17 819 долларов.
Porsche Tennis Grand Prix-2017. 1/4 финала
Анастасия Севастова (Латвия) — Симона Халеп (Румыния) 3:6 1:6
34 из 53 = 64% Попадание первой подачи 26 из 42 = 62%
14 из 34 = 41% Выигрыш первой подачи 18 из 26 = 69%
8 из 19 = 42% Выигрыш второй подачи 9 из 16 = 56%
0 Эйсы 0
0 Двойные ошибки 1
15 из 42 = 36% Очки, выигранные на приеме 31 из 53 = 58%
2 из 3 = 67% Реализация брейк-пойнтов 6 из 10 = 60%
37 Все выигранные очки 58
Продолжительность — 59 минут.
Стадион: Порше-Арена Корт: Центральный корт Покрытие: Грунт