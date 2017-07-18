После того, как неделю назад чемпион Латвии уступил дома "Астане", стало известно, что нынешний главный тренер юрмальчан Марек Зуб покидает команду — польский специалист принял приглашение белорусского "Шахтера" из Солигорска, откуда недавно уволили Олега Кубарева (в прошлом сезоне привел "Спартак" к золоту чемпионата Латвии). При этом была договоренность, что если "Спартак" выйдет в третий круг Лиги чемпионов, Марек Зуб задержится в Юрмале еще на пару матчей еврокубков. Но теперь он приступит к работе в "Шахтере" уже в ближайшее время.
В первом матче победу "Астане" принес ганский нападающий Твумаси, несколько лет назад игравший в Юрмале. В ответном поединке он тоже забил гол — на 59-й минуте, когда ошибся капитан гостей Гаурач.
А в первом тайме чемпион Латвии старался сыграть в атакующий футбол, и в начале матче создал несколько опасных ударов. Наиболее выгодный момент упустил Е.Козлов, не попавший почти в пустые ворота.
После пропущенного гола спартаковцы перехватили инициативу и сравняли счет на 72-й минуте (Варданян) — 1:1. До конца матча счет не изменился.
В третьем раунде квалификации ЛЧ "Астану", скорее всего, ждут матчи против чемпиона Польши "Легии".
Лига чемпионов. 2-й раунд квалификации. Ответный матч
Астана (Казахстан) — Спартак (Юрмала, Латвия) 1:1 (0:0)
Голы: Твумаси 59 — Варданян 72.
Астана: Мокин, Шитов, Аничич, Клайнхайслер (Муртазаев, 76), Мужиков (Постников, 87), Граховац (Бейсебеков, 72), Маевский, Логвиненко, Твумаси, Кабананга, Шомко.
Спартак: Неругал, Э.Стуглис, Михадюк, Шлямпе, Варданян, И.С.Стуглис (В.Козлов, 83), Пушняков, Гаурач (Платонов, 65), Е.Козлов, Ибрагимов, Хабелок.
Предупреждения: Маевский 90 — И.С.Стуглис 43, Платонов 75, Варданян 90+1.
Судья: Калогеропулос (Греция).
Удары (в створ): 17 (8) — 12 (5)
Владение мячом: 56% — 44%
Нарушения: 9 — 11
Угловые: 4 — 8
18 июля. Астана. "Арена Астана".
Первый матч — 1:0.