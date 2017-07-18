Юрмальский "Спартак" в ответном матче футбольной Лиги чемпионов в Казахстане сыграл вничью с "Астаной" (1:1) и по сумме двух игр (дома — 0:1) завершил выступления в турнире.

После того, как неделю назад чемпион Латвии уступил дома "Астане", стало известно, что нынешний главный тренер юрмальчан Марек Зуб покидает команду — польский специалист принял приглашение белорусского "Шахтера" из Солигорска, откуда недавно уволили Олега Кубарева (в прошлом сезоне привел "Спартак" к золоту чемпионата Латвии). При этом была договоренность, что если "Спартак" выйдет в третий круг Лиги чемпионов, Марек Зуб задержится в Юрмале еще на пару матчей еврокубков. Но теперь он приступит к работе в "Шахтере" уже в ближайшее время.

В первом матче победу "Астане" принес ганский нападающий Твумаси, несколько лет назад игравший в Юрмале. В ответном поединке он тоже забил гол — на 59-й минуте, когда ошибся капитан гостей Гаурач.

А в первом тайме чемпион Латвии старался сыграть в атакующий футбол, и в начале матче создал несколько опасных ударов. Наиболее выгодный момент упустил Е.Козлов, не попавший почти в пустые ворота.

После пропущенного гола спартаковцы перехватили инициативу и сравняли счет на 72-й минуте (Варданян) — 1:1. До конца матча счет не изменился.

В третьем раунде квалификации ЛЧ "Астану", скорее всего, ждут матчи против чемпиона Польши "Легии".

Лига чемпионов. 2-й раунд квалификации. Ответный матч

Астана (Казахстан) — Спартак (Юрмала, Латвия) 1:1 (0:0)

Голы: Твумаси 59 — Варданян 72.

Астана: Мокин, Шитов, Аничич, Клайнхайслер (Муртазаев, 76), Мужиков (Постников, 87), Граховац (Бейсебеков, 72), Маевский, Логвиненко, Твумаси, Кабананга, Шомко.

Спартак: Неругал, Э.Стуглис, Михадюк, Шлямпе, Варданян, И.С.Стуглис (В.Козлов, 83), Пушняков, Гаурач (Платонов, 65), Е.Козлов, Ибрагимов, Хабелок.

Предупреждения: Маевский 90 — И.С.Стуглис 43, Платонов 75, Варданян 90+1.

Судья: Калогеропулос (Греция).

Удары (в створ): 17 (8) — 12 (5)

Владение мячом: 56% — 44%

Нарушения: 9 — 11

Угловые: 4 — 8

18 июля. Астана. "Арена Астана".

Первый матч — 1:0.