"Спартак" и "Елгава" открывали тур матчем в пятницу. Неделей ранее команды встречались в Кубке страны и там елгавчане сложили с себя лавры действующего обладателя трофея, пропустив решающий гол в добавленное время. Выиграли "красно-белые" и в этот раз, забив очень быстрый мяч на 2-й минуте (отличился Элвис Стуглис), а затем через полчаса увеличили свой перевес после удара Евгения Козлова.

После перерыва футболисты "Елгавы" сумели отыграть один мяч (Артис Яудземс), но не более того — 1:2. "Спартак", проигравший в первом туре, одерживает уже третью победу кряду, набирает девять очков и возглавляет турнирную таблицу.

Несмотря на победу, "Спартак" после игры на своих аккаунтах в социальных сетях посетовал на судейство, выложив нарезку из двух эпизодов, в которых арбитр Александр Ануфриев оставил без внимания фолы со стороны игрока елгавской команды Гинтса Фрейманиса. Думается, что капитан "Елгавы" в этих моментах, как минимум наиграл на желтую и красную карточки с соответствующей дисквалификацией и штрафом. Судите сами.



Догнать "Спартак" в этом туре могла еще "Лиепая", но команда Тамаза Пертии оступилась дома во встрече с РФШ — 0:1. Единственный гол, решивший исход встречи, забил Роберт Улдрикис на 55-й минуте. Рижский клуб с 7 очками теперь делит второе место с "Вентспилсом", который в Пиньки расправился с дебютантом вирслиги "Бабите" — 4:0. Хет-трик здесь оформил нигериец Айегун Тосин, сразу догнавший за один матч лидеров бомбардирской гонки Е.Козлова и Улдрикиса. Причем стоит отметить, что атакующий хав "желто-синих" отличился трижды в течение каких-то 14 минут.

Сегодня состоялся последний матч тура, в котором встречались две рижские команды — "Рига" и "Метта". "Студенты" отлично смотрелись до перерыва: забили за первую четверть часа два мяча (голы на счету Дависа Индранса и Кирилла Шевелева) и вполне могли поразить ворота соперника и третий раз.

После перерыва игра изменилась и долгая осада ворот соперника наконец-то увенчалась успехом для рижан в середине второго тайма (гол забил Хызыр Аппаев) — 1:2.

"Рига" продолжала идти вперед, но едва не поплатилась, пропустив опаснейший контрвыпад "Метты": удар Индранса пришелся в перекладину, мяч отскочил на линию (а может и за линию, уверенно сказать здесь невозможно) и в поле. А за шесть минут до окончания основного времени игры "горожанам" повезло — неудачно в своей штрафной сыграл Шибас и "студенты" были наказаны 11-метровым, четко реализованным Михеличем — 2:2. "Рига" не может выиграть третий матч подряд и занимает пока неприглядное для амбиций клуба шестое место.

Чемпионат Латвии-2017 (4-й тур):

"Елгава" — "Спартак" (Юрмала) 1:2 (0:2)

Голы: Яудземс (55) — Стуглис (2), Е.Козлов (32)

"Лиепая" — РФШ 0:1 (0:0)

Гол: Улдрикис (55)

"Бабите/Динамо" — "Вентспилс" 0:4 (0:3)

Голы: Тосин (20, 28, 34), Карлсон (70).

"Рига" — "Метта/ЛУ" (Рига) 2:2 (0:2)

Голы: Аппаев (69), Михелич (84-пен.) — Индранс (11), Шевелев (15)

1. Спартак 4 3 0 1 9-5 9

2. Вентспилс 4 2 1 1 7-2 7

3. РФШ 4 2 1 1 4-4 7

4. Лиепая 4 2 0 2 5-4 6

5. Елгава 4 2 0 2 5-5 6

6. Рига 4 1 2 1 3-4 5

7. Метта 4 1 1 2 7-9 4

8. Бабите 4 0 1 3 1-8 1

Бомбардиры: Е.Козлов (Спартак), Улдрикис (РФШ), Тосин (Вентспилс) — по 3…