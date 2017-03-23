Динамовцам под руководством самого результативного игрока в истории сборной Латвии в соперники достался победитель регулярного чемпионата ВХЛ — усть-каменогорское "Торпедо". Поначалу в серии вели питерцы (1-0, 2-1), но перед сегодняшней игрой впереди был уже соперник (2-3) и ему оставался до общей победы всего один шаг.

Шестой матч начался, как и подобает в таких случаях — нервно. Больше нервничали подопечные Тамбиева, которые к началу третьего периода уступали — 1:3. Но сумели довольно быстро отыграться, реализовав сперва большинство, а затем и сравняв результат в равных составах.

Дело дошло до овертайма, который продолжался почти целый период. Незадолго до его окончания победный бросок удалось нанести сыну Тамбиева — Кириллу — 4:3! "Динамо" летит на седьмой матч в Усть-Каменогорск.

Кирилл Тамбиев отыграл в шестом матче серии 23 минуты, помимо гола заработал результативный балл голевой передачей и с 12 (6+6) очками продолжает оставаться лучшим бомбардиром питерской команды в плей-офф и это третий результат среди всех игроков ВХЛ в Кубке Братины-2017.



А вот карагандинская "Сарыарка", которая была фаворитом в паре против "Зауралья", не удалось пройти этот неуступчивый клуб из Кургана. Соперник выиграл сегодня в шестом матче (тоже в овертайме — 3:2) и завершил серию в свою пользу (4-2). В последнем матче сезона латвийский защитник Эдгар Сиксна отыграл за "Сарыарку" всего 6 минут, еще две провел в штрафном боксе и успел дважды безрезультатно бросить по воротам.

В регулярном сезоне ВХЛ 24-летний Сиксна сыграл 47 матчей и набрал 6 (1+5) очков, 48 минут штрафа и коэффициент полезности "+5" и при среднем игровом времени 15,5 минут. В 9 играх плей-офф в активе защитника гол, показатель "+1" и 13,5 минут игрового времени в среднем. За "Сарыарку" Сиксна выступает второй год.

Завершился сезон и для латвийских хоккеистов Роберта Букартса и Арвида Рекиса. "Злину" Букартса предстояло отстоять прописку в Экстралиге, но поскольку клуб изначально имел хороший очковый запас в этом плане, то команда потеряла мотивацию в конце сезона и уступила в последних пяти матчах (завершила чемпионат на 12 месте из 14-ти возможных). Тем не менее латвийский нападающий с 40 (21+19) очками стал самым результативным игроком "Злина" в сезоне.

Арвид Рекис и "Аугсбург" выбыли из плей-офф чемпионата Германии, уступив в семи матчах четвертьфинальную серию "Нюрнбергу" (3-4). В 43 матчах "регулярки" в DEL-лиге защитник отметился 5 голами и 4 передачами, в семи играх плей-офф — одной передачей.