Эксперимент наставника "моряков" Александра Андриевского ни к чему хорошему не привел: уже к исходу четвертой минуты матча хозяева льда проигрывали 0:2, пропустив оба гола с добивания на пятачке. Оборона хозяев льда во главе с Бартулисом явно не чувствовала себя уверенно, а Третьяк-младший отразил только два броска из четырех, после чего был заменен на 21-летнего Никиту Серебрякова (см. видео ниже).

В оставшееся время матча команды обменялись тремя голами и минчане увезли победу со счетом 5:3. Латвийский капитан "моряков" провел на льду 25 минут с четвертью, еще две отсидел в штрафном боксе, четырежды бросал по воротам, провел силовой прием и заработал негативный коэффициент полезности "-2".

После игры Оскар Бартулис, как капитан команды, отдувался перед болельщиками команды. Главным лейтмотивом такой игры с Минском, по его мнению, была нехватка уверенности у игроков "Адмирала".

За девять матчей до окончания регулярного чемпионата "Адмирал" с 69 очками замыкает восьмерку сильнейших команд "Востока".

Адмирал — Динамо Мн

