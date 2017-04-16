Завершился сезон во втором по силе дивизионе североамериканского хоккея. Все клубы, за которые выступают там латвийские игроки, пробились в плей-офф.

"Уилкс-Берри" в составе с нападающий Теодором Блюгером переиграл "Бриджпорт" — 5:4. В конце первого периода латвийский Тедди сравнял счет (1:1), реализовав большинство. Под конец второй 20-минутки латвийский хоккеист еще раз поучаствовал во взятии ворот, отдав голевую передачу. Решающий рывок "Уилкс-Берри" совершил в заключительной третий матча, забросив три подряд шайбы и переломив ход встречи.



В этом поединке Блюгер заработал титул второй звезды, а в регулярном сезоне-2016/17 набрал 31 (7+24) очко в 54 играх. "Уилкс-Берри" показал в чемпионате лучший результат, набрав в 76 играх 107 очков, и теперь сыграет в плей-офф с фарм-клубом "Бостона" — "Провиденс".

Кристерс Гудлевскис два матча отсутствовал в воротах "Сиракьюз Кранч", но вернувшись обеспечил победу команде в последней игре "регулярки" против "Ютика Кометс" — 5:2. Латвийский голкипер отразил 23 броска из 25-ти и был признан первой звездой встречи.



В сезоне Гудлевскис принял участие в 37 матчах и одержал 15 побед. В среднем за игру он пропускал 2,65 гола и отражал 89,7% бросков.

"Сиракьюз Кранч" набрал 90 очков и занял первое место в своем Северном дивизионе. В плей-офф фарм-клуб "Тампы" встретится с "Сент-Джонс Айскапс". Первый матч серии состоится 21 апреля.

"Сан-Хосе Барракуда" в составе и Никитой Евпаловым в последней игре регулярного чемпионата уступил на выезде в овертайме "Бейкерсфилд Кондорс" — 2:3. 22-летний латвийский нападающий сыграл 65 матчей и отметился 21 (13+8) результативным баллом.

Фарм-клуб "акул" выиграл "регулярку" в Западной конференции (95 очков в 68 играх) и в плей-офф будет противостоять "Стоктону".