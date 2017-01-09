Нижегородское "Торпедо" в новом году продолжает радовать своих поклонников и одержало победы во всех трех матчах 2017 года. Сегодня команда под руководством Петериса Скудры и Гирта Анкипанса праздновала успех в Астане, обыграв местный "Барыс" — 3:1.

Отметим возвращение в строй "Торпедо" капитана сборной Латвии Каспара Даугавиньша. После долгого перерыва он провел на льду 17,5 минут, результативными действиями не отметился, выиграл 3 из 7 вбрасывания и заработал нейтральный коэффициент полезности.

"Торпедо" одержало 30-ю победу в сезоне и давно уже обновило рекорд по этому показателю, хотя до конца регулярки клубу еще предстоит провести 13 матчей. Лично для Скудры эта победа стала 107 в регулярных чемпионатах КХЛ и 116-я с учетом побед в Кубке Гагарина. С 89 очками нижегородцы идут третьими в Западной конференции.



Тем временем Мартыньш Карсумс забросил 10-ю шайбу в сезоне в составе московского "Динамо" и 115-ю за восемь сезонов в КХЛ. "Бело-голубые" обыграли всухую аутсайдера турнира новокузнецкий "Металлург" — 3:0.



За 12 минут игрового времени Карсумс успел в этом поединке четырежды бросить по воротам и провести столько же силовых приемов. Московские динамовцы набрали 80 очков и занимают пятое место на "Западе".

Победу одержала и тольяттинская "Лада" во главе с Артисом Аболсом. Команда латвийского тренера с Эдгаром Масальским в запасе и Кристапом Сотниесом в составе одолела дома уфимский "Салават Юлаев" — 4:2. "Лада" набрала 55 очков и занимает 13-ю строчку на "Востоке", отставая от зоны плей-офф на 11 пунктов.

Сотниекс отыграл против Уфы 26 минут, заработал малый штраф, который обернулся для команды первой пропущенной шайбой при счете 2:0, но при этом заблокировал целых пять бросков и завершил матч с положительным коэффициентом полезности "+1".

Еще один латвийский защитник Оскар Бартулис с "Адмиралом" гостил в воскресенье в Братиславе. Дальневосточники уступили "Словану" — 2:3, пропустив решающую шайбу за 38 секунд до окончания основного времени от Джеффа Таффе.



Латышский капитан "Адмирала" отыграл в матче 24,5 минуты, нанес три броска, два заблокировал сам и провел пару хитов.

Владивостокская команда ведет упорную борьбу за плей-офф и может на финише не досчитаться этого очка. У команды осталось 67 очков и она пока занимает 7 место на "Востоке".

Запад

1 ЦСКА 47 34 13 107

2 СКА 46 36 10 107

3 Торпедо 47 30 17 89

4 Локомотив 47 27 20 82

5 Динамо М 47 28 19 80

6 Динамо Мн 45 26 19 77

7 Йокерит 46 23 23 73

8 ХК Сочи 48 24 24 69

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9 Витязь 48 24 24 69

10 Слован 47 20 27 61

11 Спартак 47 19 28 60

12 Медвешчак 47 20 27 59

13 Северсталь 46 17 29 56

14 Динамо Р 47 14 33 42

Восток

1 Металлург Мг 47 33 14 102

2 Авангард 48 32 16 93

3 Ак Барс 49 33 16 94

4 Трактор 47 25 22 78

5 Салават Юлаев 48 24 24 75

6 Барыс 47 23 24 68

7 Адмирал 48 21 27 67

8 Куньлунь 46 23 23 66

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9 Нефтехимик 49 24 25 66

10 Сибирь 48 22 26 65

11 Автомобилист 47 20 27 60

12 Югра 48 19 29 55

13 Лада 48 18 30 55

14 Амур 48 16 32 50

15 Металлург Нк 47 10 37 30