Этап Кубка мира в Ольштыне имеет уровень три звезды. Плявиньш и Регжа были посеяны под 21-м номером. На этом турнире применялась новая формула, которая проходит проверку в нынешнем сезоне. На групповом этапе победители матчей первого тура играют между собой и победитель напрямую выходит во второй раунд плей-офф. Команды, одержавшие по одной победы, далее стартуют с первого раунда плей-офф, а проигравшие обе встречи отправляются домой после группового этапа (17-24-е места).

В первом матче группы Е латвийские волейболисты вырвали победу над россиянами Олегом Стояновским и Артемом Ярзуткиным (12-е) — 2-1 (16:21, 21:18, 17:15), а во втором — над австрийцами Мартином Эрмакором и Морицом Берндом Пристауу-Телснигом (28-е) — 2-1 (20:22, 21:17, 15:11). Таким образом, впервые в сезоне на турнире такого уровня Плявиньш и Регжа вышли из группы.

В 1/8 финала латвийский дуэт был сильнее испанцев Пабло Эрреры Альепуса и Абриана Хавира Кольдо (11-е) — -1 (22:20, 12:21, 15:8), в четвертьфинале была победа над поляками Мариушем Пруделем и Каспаром Куявяком (26-е) — 2-0 (21:17, 21:19).

Но в полуфинале Плявиньш / Регжа уступили немцам Маркусу Бекерману и Ларсу Флигену (25-е) — 0-2 (14:21, 13:21). В матче за третье место (23 июля) латвийскую пару ждут мексиканцы Хуан Вирген и Ломбардо Онтиверос (16-е). А финал разыграют Бекерман / Флиген и Джон Хайден / Райан Дохерти (США, 13-е).

В квалификации к Кубку мира в Ольштыне выступали сразу несколько команд из Латвии, но никому не удалось попасть в основной турнир. У мужчин Александр Соловей и Томс Шмединьш выбыли после второго раунда квалификации, а Рихардс Финстерс и Эдгарс Точс — после первого. У женщин Тина Граудиня и Анастасия Кравченок завершили выступления во втором раунде квалификации, Алисе Леце и Марта Озолиня — в первом.

Перед этим сезоном произошли изменения в градации этапов Кубка мира. Теперь самым значительным соревнованиям — чемпионату мира, этапам "мэйджор" и финальному турниру сезона — присвоены категории "5 звезд", этапам "Гран-слэм" — 4 звезды, турниры более низшего уровня — от одной до трех звезд.