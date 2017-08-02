Форвард Янис Берзиньш не поможет сборной Латвии на грядущем чемпионате Европы по баскетболу. Увы, травма колена, полученная игроком в ходе проверочного матча в Тампере, оказалась слишком серьезной.

По заверению главного тренера сборной Латвии Айнара Багатскиса, форварду понадобится операция. Таким образом, игрок никак не восстановится к чемпионату Европы, первые матчи которого пройдут уже 31 августа. Отметим, что за последние четыре года Берзиньш уже в третий раз ляжет под нож хирурга.

В настоящий момент тренироваться в полную силу не может и другой баскетболист сборной Оярс Силиньш. У форварда поврежден голеностоп, но к проверочному турниру в Клайпеде он должен восстановиться.

Напомним, что турнир в Клайпеде с участием сборных Латвии, Литвы, Грузии и Польши пройдет в конце этой недели. Давис Бертанс, пополнивший ряды сборной в этот понедельник, и Янис Стрелниекс, ставший накануне отцом, эти матчи пропустят. В Литву не поедет и главная наша звезда Кристап Порзиньгис. Форвард "Нью-Йорк Никс" улетел в ЮАР, чтобы поучаствовать в благотворительном матче звезд НБА.