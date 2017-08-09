Подписан договор о первой очереди реконструкции юрмальского теннисного центра "Лиелупе". Фирма SIA Tenisa centrs Lielupe заключила со строительной фирмой SIA Selva Būve договор на сумму 2,3 млн евро. В рамках проекта к лету 2018 года будут построены восемь кортов.

Как сообщил агентству LETA член правления SIA Tenisa centrs Lielupe Элмарс Мартинсонс, в ходе перестройки построят восемь грунтовых кортов и один корт с покрытием хард. Кроме того, будет благоустроена территория внутри центра, построена автомобильная стоянка и проведут инженерные коммуникации.

Вокруг одного из кортов будут сооружены трибуны и освещение, отвечающее требованиям для проведения соревнований международного уровня. Договор с фирмой SIA Selva Būve на проведение строительных работ подписан на сумму 2,347 млн евро (без налога на добавленную стоимость).

В целом перестройка одного из крупнейших в Латвии теннисного центра пройдет в три этапа. В этом году будет начата первая очередь обновления юрмальского центра "Лиелупе". В следующем году, на втором этапе, запланировано строительство кортов в новом крытом холле, а также продолжено благоустройство территории. Предусмотрено, что новый холл будет построен в 2018 году.

А на третьем этапе, который, в зависимости от бюджетных возможностей, будет осуществлен в ближайшие годы, намечена перестройка ныне закрытого холла, после чего оба холла — новый и перестроенный — будут соединены между собой. Также запланировано построить на центральном корте трибуны на 500 мест, что, с учетом раздвижных трибун, позволит увеличить вместимость арены до 3000 зрителей.

По словам Элмара Мартинсонса, главным принципом работы теннисного центра "Лиелупе" будет доступность как для детей и юношей, так и для любителей и профессионалов. "С момента создания центра в нем никогда еще не проводилась объемная реновация, и начатый проект перестройки позволит не только развить новые качества центра, но и сохранить его уникальность и место в истории латвийского спорта", — отметил он.

Фирма SIA Selva Būve стала победителем открытого конкурса на перестройку теннисного центра "Лиелупе" в Юрмале. Всего в конкурсе участвовали 4 претендента. Предложение Selva Būve было признано самым выгодным. Согласно договору, строительная фирма на протяжении десяти лет обязуется выполнять работы по гарантийному обслуживанию. Теперь объявлены конкурсы закупок на вторую и третью очередь проекта перестройки центра.

Сейчас теннисный центр "Лиелупе" в летнее время посещают около 200 теннисистов в день. В прошлом году здесь были проведены 40 соревнований различного уровня, в них участвовало примерно 1500 человек. После перестройки центр сможет принимать ежедневно по 400-500 игроков и обеспечивать до 55 международных турниров за год.

В целом на перестройку центра "Лиелупе" из госбюджета будет выделено финансирование в размере 9,089 млн евро, а из еврофондов регионального развития привлекут 1,3 млн евро.