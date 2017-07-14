"Иногда, чтобы сделать два шага вперед, надо отступить на шаг назад. В этом году я буду одним из болельщиков сборной Латвии, став шестым игроком в ее рядах. Верю, что у нас впереди еще много больших побед", — написал Пасечник на своей странице в Instagram.

21-летнего Пасечника в июне задрафтовала "Филадельфия 76", но позже стало известно, что центровой ближайший сезон вновь проведет в Европе — он останется в испанском клубе "Гран-Канария", где провел два года.

Сразу после драфта НБА не было ясно, будет ли Пасечник выступать за сборную Латви на Евробаскете-2017, который в сентябре примет Стамбул. При этом выступающие в НБА звезды латвийского баскетбола Кристапс Порзиньгис и Давис Бертанс подтвердили свое участие.

Ранее Анжей Пасечник не скрывал, что этим летом будет упорно работать над своей физической подготовкой, чтобы на следующий сезон выйти в "Гран-Канарии" на ведущие роли и затем попытаться пробиться в НБА. Агент баскетболиста Артур Калнитис отправился в США, чтобы узнать планы руководства "Филадельфии" относительно центрового.

В прошлом сезоне в 32-х матчах чемпионата Испании Пасечник в среднем набирал по 8,0 очка и делал по 3,2 подбора, в Еврокубке УЛЕБ в 14 матчах его показатели составили 5,4 очка и 2,7 подбора. В Испанию он перебрался несколько лет назад из рижского ВЭФа.

В прошлом году Анжей Пасечник выступал за сборную Латвии в квалификационном турнире на Олимпиаду-2016 в Рио (сборная не прошла отбор).