Двенадцатое августа — грустный день в истории легкой атлетики. Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт в последний раз выйдет на беговую дорожку перед завершением карьеры. Прощальный старт — финал в эстафете 4 по 100 метров. Неудивительно, что этот забег организаторы оставили на десерт. Старт — в 23:50 по латвийскому времени.

В этом сезоне Болт почти не выступал. Ямайца мучают старые травмы. Из-за проблем со здоровьем он сдает. Именно поэтому легендарный спринтер, которому через десять дней исполнится 31 год, завершает карьеру. Чемпионат мира в Лондоне — самый неудачный крупный старт в его биографии. Вместо дежурных трех золотых наград возможна лишь одна.

Болт проиграл стометровку американцу Джастину Гэтлину и остался с бронзой. Дистанцию в 200 метров он вообще не бежал. Таким образом, сегодняшняя эстафета для Болта — последний шанс. И несмотря на проблемы со здоровьем, он готов бороться за золото.

"Посмотрим, как все пойдет. Физически я в порядке, присутствует небольшая боль, но я легко с этим справлюсь. Я счастлив быть здесь и с нетерпением жду эстафету", — сказал Болт накануне субботнего старта. В финал команда Ямайки прошла с третьим результатом.

Всего в субботу будет разыграно семь комплектов наград. Мужчины выявят сильнейших в метании копья, в беге на 5000 метров, в десятиборье и в упомянутой выше эстафете. У женщин впереди три финала: бег на 100 метров с барьерами, эстафета 4 по 100 и прыжки в высоту. В последнем виде главный фаворит — россиянка Мария Ласицкене.

Кстати, пятничный вечер получился для россиян урожайным — два серебра. Валерий Пронкин показал второй результат в метании молота (78,16 м), а чемпионом стал поляк Павел Файдек (79,81). Тем временем Дарья Клишина заняла второе место в прыжках в длину. В своей лучшей попытке она "улетела" ровно на семь метров. Американке Бритни Риз, ставшей чемпионкой мира, россиянка проиграла всего два сантиметра. В этом же виде программы девятое место заняла латвийская спортсменка Лаума Грива (6,54 м).

В пятницу вечером на мировом первенстве было разыграно еще два комплекта наград. Голландка Дафне Схипперс ожидаемо победила в забеге на 200 метров (22,05 сек), а американка Эмма Коберн стала быстрейшей в беге на 3000 метров с препятствиями. Последняя установила рекорд чемпионатов мира — 9 мин 2,58 сек.

В медальном зачете команда США упрочила лидерство. У американцев 23 награды: 8 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых. На втором месте Кения — 8 (3-1-4). На третьем — Польша — 6 (2-2-2). Россия с тремя серебряными медалями вышла на чистое 20-е место.