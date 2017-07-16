В Португалии на женском чемпионате Европы по баскетболу среди молодежи сборная Латвии U-20 заняла итоговое восьмое место в конкуренции 16-ти команд.

На старте турнира баскетболистки Латвии обыграли сверстниц из Литвы (78:66), затем уступили вице-чемпионкам прошлого года итальянкам (55:67) и хозяйкам ЧЕ португалкам (67:72 ОТ).

В итоге сборная Латвии U-20 заняла третье место в группе, а в 1/8 финала обыграла соперниц из Словакии — 61:42. В четвертьфинале Латвия второй раз за турнир проиграла Италии (54:61), в турнире за 5-8-е места было поражение от Франции (59:67) и уверенная победа над Польшей (66:39). В итоге Латвия второй год подряд попала в топ-8 и вновь заняла 7-е место. В последний раз женская сборная Латвии U-20 попадала в топ-4 на ЧЕ в 2010 году, когда дома добралась до бронзовых медалей и повторила такие же достижения 2005 и 2009 годов.

Чемпионками Европы среди молодежки стали баскетболистки Испании. В полуфинале испанки переиграли россиянок (77:61), в финале — итальянок (71:69). В матче за бронзовые медали россиянки взяли верх над сербками (78:72).