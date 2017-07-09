Что касается других четвертьфинальных пар, то россиянин Мурат Гассиев (чемпион по версии IBF) проведет бой против экс-чемпиона поляка Кшиштофа Влодарчика, украинец Александр Усик (чемпион по версии WBO) — против экс-чемпиона немца Марко Хука, а кубинец Юньер Дортикос (чемпион по версии WBA) — против россиянина Дмитрия Кудряшова.

Четвертьфинальные бои пройдут в сентябре и октябре этого года. Победители пар пройдут в полуфинал (январь-февраль 2018 года), а финал Мировой суперсерии запланирован на май будущего года. Победитель получит "Трофей Мохаммеда Али". Призовой фонд турнира — 50 млн долларов.

Стоит отметить, что в сезоне-17/18 в World Boxing Super Series (WBSS) будет разыграно сразу два турнира (по восемь участников в каждом) — в первом тяжелом весе ("крузеры") и в суперсреднем весе. Регламентом определено, что все бои будут начинаться в 23:00 — либо по среднеевропейскому времени, либо по времени восточного побережья США. Суммарно в двух турнирах состоится 14 боев: семь из них пройдут в Европе, семь — в Америке. Если кто-то из участников получит травму или снимется с турнира, то ему обещают найти достойную замену в кратчайшие сроки. Имена резервистов также будут объявлены заранее.

Проведением Мировой суперсерии занимается недавно созданная коммерческая организация Comosa AG, объединившая специалистов из мира бокса (швейцарский банкир Ричард Шефер и немецкий промоутер Калле Зауэрланд), маркетинга (Роберто Далмильо) и боссов ТВ (Мэттью Хупер). Организация зарегистрирована в Швейцарии.

32-летний Майрис Бриедис не знает поражений на профессиональном ринге: 22 победы (18 — нокаутом). Последний раз на ринг выходил 1 апреля, когда в Дортмунде по очкам по итогам 12 раундов победил немца Марко Хука и завоевал пояс WBC. Бриедис стал первым латвийским боксером, ставшим чемпионом мира по одной из престижных версий.

Действующий чемпион WBC перед жеребьевкой в Монако имел третий номер "посева" (под первым — украинец Усик), а в соперники Майрису достался кубинец.

32-летний Майк "Повстанец" Перес (22-2-1, 14 КО) — главная темная лошадка турнира. Перес — чемпион мира среди юниоров 2004 года. Его последний бой состоялся месяц назад: всего за 29 секунд отправил в нокаут словака Витора Бишчака. До того Перес неплохо выступал среди супертяжеловесов, пока не был разгромлен Александром Поветкиным за серебярный пояс WBC. Именно в поединке с кубинцем тяжелейшие травмы получил другой российский тяжеловес Магомед Абдусаламов.