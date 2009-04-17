После ответных четвертьфинальных матчей Кубка УЕФА стало ясно, что в финале второго по значимости клубного турнира Старого Света обязательно будет представлен украинский клуб и немецкий.

Оба представителя Незалежной - киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» - обыграли своих соперников по четвертьфиналу и теперь сойдутся в 1/2 турнира. Киевляне после нулевой ничьи в Париже вчера на своем поле разгромили французский ПСЖ - 3:0, а «Шахтер» оба раза одолел другого представителя Франции - «Марсель» - 2:0 (дома) и 2:1 (в гостях).

Один из голов, который забросил в свои ворота на 15-й минуте встречи голкипер ПСЖ Леандро (счет был еще 0:1), можно посмотреть на видео.

Во втором полуфинале сойдутся два немецких клуба - бременский «Вердер» и «Гамбург». Первый после домашней победы в первом матче над итальянским «Удинезе» (3:1) добился вчера результативной выездной ничьей - 3:3; второй на выезде проиграл «Манчестер Сити» с устраивающим его счетом 1:2 (неделю назад «Гамбург» дома выиграл 3:1).

Полуфиналы состоятся 30 апреля в Киеве и Бремене, а затем 7 мая в Донецке и Гамбурге. Финал Кубка УЕФА пройдет 20 мая в Стамбуле.

Кубок УЕФА. 1/4 финал (ответные матчи):

Динамо Киев Украина - ПСЖ Франция 3:0 (2:0)

Голы: Бангура (4), Ландро (15-авт.), Вукоевич (61)

Первый матч - 0:0.

Марсель Франция - Шахтер Украина 1:2 (1:1)

Голы: Бен Арфа (43) - Фернандиньо (30), Луис Адриано (90)

Первый матч - 0:2.

Манчестер Сити Англия - Гамбург Германия 2:1 (1:1)

Голы: Элано (16-пен.), Кайседо (50) - Герреро (12),

Удаление: Данн (МС, 75)

Первый матч - 1:3.

Удинезе Италия - Вердер Германия 3:3 (3:1)

Голы: Инлер (15), Куальярелла (30, 38) - Диего (28, 60), Писарро (73)

Первый матч - 1:3.