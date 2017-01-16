В Мельбурне стартовал первый турнир "Большого шлема" в сезоне по теннису — Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом 50 000 000 австралийских долларов. В первый день вылетела румынка Симона Халеп: четвертая ракетка мира проиграла американке Шелби Роджерс (52-я в мире).

Из других результатов женского одиночного разряда стоит отметить победы россиянок Анастасии Павлюченковой и Светланы Кузнецовой, латвийки Анастасии Севастовой (ее соперница из Японии снялась по ходу первой партии), американки Винус Уильямс, испанки Гарбинье Мугурусы, чешки Кристины Плишковой.

Прошлогодняя чемпионка AusOpen и первая ракетка мира Ангелик Кербер играла с украинкой Лесей Цуренко. Первой сет остался за немкой, второй — за украинкой, и только в решающем Кербер доказала свое превосходство — 6:2.

У мужчин 17-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Роджер Федерер (17-й посев), в первом круге в четырех сетах обыгравший австрийца Юргена Мельцера, провел первый официальный матч с 8 июля, когда проиграл в полуфинале "Уимблдона". 35-летний швейцарец — четырехкратный чемпион Australian Open — вышел во второй круг турнира 18-й год подряд.

На грани поражения на старте был хорват Марин Чилич. Седьмой сеяный против поляка Ежи Яновича уступал по сетам 0-2, но сумел переломить ход борьбы и одержать победу. Этот матч продолжался 3 часа 4 минуты — на 20 минут меньше, чем поединок швейцарца Стэна Вавринки и словака Мартина Клижана. Чемпион AusOpen-2014 Вавринка выиграл в пяти сетах, хотя в пятом он уступал с брейком.

Три с половиной часа продолжался матч Кеи Нисикори (Япония) — Андрей Кузнецов (Россия). По ходу встречи Кузнецов дважды сравнивал счет по сетам, но на решающий российского теннисиста не хватило — 6:2 в пользу пятой ракетки мира. Из других россиян победы одержали Карен Хачанов и Андрей Рублев.

Без лишних физических и моральных затрат прошли во второй круг лидер рейтинга АТР британец Энди Маррей, чех Томаш Бердых, француз Жо-Вильфред Тсонга, австралиец Ник Киргиос, американец Джон Изнер.

16 января. 1/64 финала

Женщины

Сорана Кырстя (Румыния) — Ирина Хромачева (Россия) — 6:2 6:1

Наталья Вихлянцева (Россия) — Ваня Кинг (США) — 6:3 6:2

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Евгения Родина (Россия) — 6:1 7:6

Шуай Пэн (Китай) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:0 7:6

Светлана Кузнецова (Россия) — Мариана Дуке-Марино (Колумбия) — 6:0 6:1

Ангелик Кербер (Германия) — Леся Цуренко (Украина) — 6:2 5:7 6:2

Карина Виттхефт (Германия) — Эри Ходзуми (Япония) — 7:5 7:6

Кристина Плишкова (Чехия) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:3 2:6 6:4

Ирина Бегу (Румыния) — Ярослава Шведова (Казахстан) — 5:7 6:3 6:4

Эжени Бушар (Канада) — Луиза Чирико (США) — 6:4 7:5

Полин Парментье (Франция) — Мисаки Дои (Япония) — 7:5 7:5

Коко Вандевей (США) — Роберта Винчи (Италия) — 6:1 7:6

Карла Суарес-Наварро (Испания) — Яна Чепелова (Словакия) — 6:2 6:2

Элисон Риск (США) — Мэдисон Бренгл (США) — 7:5 6:3

Чжан Шуай (Китай) — Александра Саснович (Беларусь) — 6:0 6:3

Анастасия Севастова (Латвия) — Нао Хибино (Япония) — 6:4, отказ

Кристина Кучова (Словакия) — Кристина Макхейл (США) — 6:4 6:0

Саманта Кроуфорд (США) — Лорин Дэвис (США) — 4:6 6:3 6:0

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Марина Эракович (Новая Зеландия) — 7:5 6:4

Шелби Роджерс (США) — Симона Халеп (Румыния) — 6:3 6:1

Эшли Барти (Австралия) — Анника Бек (Германия) — 6:4 7:5

Мона Бартель (Германия) — Дестани Айява (Австралия) — 6:3 7:6

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Патриция Мария Циг (Румыния) — 6:0 6:1

Варвара Лепченко (США) — Кики Бертенс (Голландия) — 7:5 7:6

Стефани Фогель (Швейцария) — Куруми Нара (Япония) — 2:6 6:2 6:3

Элина Свитолина (Украина) — Галина Воскобоева (Казахстан) — 6:0 6:2

Винус Уильямс (США) — Катерина Козлова (Украина) — 7:6 7:5

Джулия Боусрэп (США) — Франческа Скьявоне (Италия) — 6:2 6:4

Елена Янкович (Сербия) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:1 1:6 6:4

Юлия Гергес (Германия) — Катерина Синякова (Чехия) — 3:6 6:3 6:4

Джейми Форлис (Австралия) — Анна Татишвили (США) — 6:4 6:3

Мужчины

Кеи Нисикори (Япония) — Андрей Кузнецов (Россия) — 5:7 6:1 6:4 6:7 6:2

Джон Изнер (США) — Константин Кравчук (Россия) — 6:3 6:4 6:7 6:1

Андрей Рублев (Россия) — Лу Ен-Хсунь (Тайвань) — 4:6 6:3 7:6 6:3

Карен Хачанов (Россия) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:4 3:6 7:6 6:3

Энди Маррей (Великобритания) — Илья Марченко (Украина) — 7:5 7:6 6:2

Стэн Вавринка (Швейцария) — Мартин Клижан (Словакия) — 4:6 6:4 7:5 4:6 6:4

Роджер Федерер (Швейцария) — Юрген Мельцер (Австрия) — 7:5 3:6 6:2 6:2

Виктор Эстрелла (Доминикана) — Аляж Бедене (Великобритания) — 7:6 7:5 0:6 6:3

Виктор Троицки (Сербия) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:4 6:4 2:6 2:6 6:3

Алекс де Минаур (Австралия) — Геральд Мельцер (Австрия) — 5:7 6:3 2:6 7:6 6:1

Райан Харрисон (США) — Николя Маю (Франция) — 6:3 6:4 6:2

Жереми Шарди (Франция) — Николас Альмагро (Испания) — 4:0, отказ

Томаш Бердых (Чехия) — Лука Ванни (Италия) — 6:1, отказ

Сэм Куэрри (США) — Кантен Алис (Франция) — 6:7 7:6 6:3 6:4

Бернард Томич (Австралия) — Томаз Беллуччи (Бразилия) — 6:2 6:1 6:4

Миша Зверев (Германия) — Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) — 6:3 7:6 6:4

Малек Жазири (Тунис) — Го Соэда (Япония) — 6:3 6:4 6:3

Диего Себастьян Шварцман (Аргентина) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 6:3 6:3 6:0

Паоло Лоренци (Италия) — Джеймс Дакворт (Австралия) — 6:4 7:6 6:7 6:4

Лукаш Лацко (Словакия) — Альберт Рамос-Винолас (Испания) — 4:6 7:5 1:6 6:4 6:3

Душан Лайович (Сербия) — Стефан Робер (Франция) — 6:3 6:3 6:3

Марин Чилич (Хорватия) — Ежи Янович (Польша) — 4:6 4:6 6:2 6:2 6:3

Андреас Сеппи (Италия) — Поль-Анри Матье (Франция) — 6:4 7:6 6:7 7:5

Стив Дарси (Бельгия) — Сэм Грот (Австралия) — 3:6 6:3 6:2 6:2

Жо-Вильфред Тсонга (Франция) — Тиаго Монтейра (Бразилия) — 6:1 6:3 6:7 6:2

Ноа Рубин (США) — Бьорн Фратанджело (США) — 6:7 7:5 3:6 6:2 6:2

Александр Бублик (Казахстан) — Люка Пуй (Франция) — 6:0 3:6 6:3 6:4

Стив Джонсон (США) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:3 6:4 6:4

Джек Сок (США) — Пьер-Уг Эрбер (Франция) — 6:4 7:6 6:3

Дуди Села (Израиль) — Марсель Гранольерс (Испания) — 5:7 6:3 6:2 6:0

Дэн Эванс (Великобритания) — Факундо Банис (Аргентина) — 7:6 6:3 6:1

Ник Киргиос (Австралия) — Гастао Элиаш (Португалия) — 6:1 6:2 6:2