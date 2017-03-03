О варианте выступать в EBEL заявил директор по коммуникациям хорватского клуба Ранко Вучинич. По его словам, "Медвешчак" выполнил все необходимые финансовые и спортивные требования, чтобы участвовать в чемпионате EBEL уже в следующем сезоне. Окончательный ответ в Загребе должны дать в середине марта.

Хорватский клуб вступил в КХЛ в 2013 году в первом же сезоне вышел в плей-офф, правда, в трех следующих чемпионатах повторить такой успех "Медвешчаку" не удалось. В нынешнем сезоне-2016/17 клуб из Загреба занял 12-е место на "Западе" и по ходу регулярного чемпионата продал или отпустил в другие лиги большую часть игроков, а также главного тренера Горди Дуайера.

Одновременно интересная новость пришла из Швеции, где попытки войти в КХЛ предпринимает клуб "Краунс". Теперь его руководители готовы воплотить свой проект в жизнь в Эстонии, сообщает шведское издание Aftonbladet.

Поскольку с Хоккейным союзом Швеции переговоры по этому вопросу зашли в тупик, "Краунс" теперь рассматривает вариант перебазироваться в столицу Эстонии. Год назад активно велись разговоры о создании эстонского клуба в КХЛ под названием "Ильвес", однако идея не реализовалась. "Краунс" готов заполнить эту нишу, чего не отрицает один из руководителей клуба Лиф Карлссон. Интерес к КХЛ в Эстонии есть, о чем свидетельствуют выездные матчи рижского "Динамо" в Таллине, которые латвийский клуб провел по ходу регулярного сезона-2016/17.

По регламенту КХЛ иностранный клуб, желающий вступить в лигу, должен представить все необходимые документы до 30 апреля.