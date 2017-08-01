Руководство "Барселоны" призывает сильнейшие европейские клубы объединиться в коалицию против "Пари Сен-Жермен", который намерен выкупить у каталонцев бразильского нападающего Неймара.

Каталонцы считают парижан угрозой установленному порядку в европейском футболе и намерены изолировать "ПСЖ" от остальных топ-клубов континента из-за намерений французов переманить к себе 25-летнего бразильского форварда Неймара.

По данным французской газеты L'Equipe, представители сине-гранатовых связывались с представителями туринского "Ювентуса" и мюнхенской "Баварии", и те дали положительный ответ на призыв о создании коалиции.

Если верить слухам, "ПСЖ" готов заплатить за трансфер Неймара около 220 миллионов евро, а сам игрок в случае перехода получит 50 миллионов. Бразилец может стать послом чемпионата мира 2022 года в Катаре, благодаря чему заработает еще 300 миллионов евро. Сумма отступных за разрыв контракта с каталонцами составит 222 миллиона евро — огромная сумма даже по меркам таких грандов, как "Барселона" и "ПСЖ".

Руководство "Барселоны" дало понять, что будет до последнего препятствовать переходу Неймара в "ПСЖ". Каталонцы считают, что парижане нарушают принципы финансового "фэйр-плей", пытаясь переманить Неймара, а это нечестно по отношению к другим европейским клубам.

Неймар выступает за "Барселону" с 2013 года. В прошлом сезоне бразилец забил 20 голов в 45 матчах с учетом всех турниров.