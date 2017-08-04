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Будет ли у Латвии медаль? Кто побьет Усэйна Болта? Что покажет Россия? Будет ли рекорд в забеге на 400 метров? Портал Delfi собрал главные причины, по которым стоит следить за стартующем сегодня в Лондоне чемпионатом мира по легкой атлетике.
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