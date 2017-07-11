Белорусский специалист Олег Кубарев, в прошлом году приведший юрмальский "Спартак" к первому титулу чемпиона Латвии, уволен с должности главного тренера лидера белорусского первенства "Шахтера" (Солигорск).

Решение об увольнении Кубарева было принято на собрании руководства и тренерского совета "Шахтера". В текущем первенстве Беларуси клуб из Солигорска лидирует после первого круга (36 очков в 15 матчах), на три очка опережая многолетнего чемпиона БАТЭ (Борисов).

Однако в первом раунде квалификации Лиги Европы "Шахтер" неожиданно уступил литовской "Судуве" — 0:0 дома и гостевые 1:2 (решающий гол белорусский клуб пропустил на 90-й минуте). Именно "Судува" и стала соперником "Лиепаи" во втором раунде еврокубка.

Кубарев дважды тренировал юрмальский "Спартак" — в 2013 и 2016 годах. Если в первом случае он был уволен по ходу чемпионата, то в прошлом сезоне привел юрмальчан к титулу чемпиона Латвии и завоевал путевку в Лигу чемпионов. В межсезонье на смену Кубареву пришел поляк Марек Зуб.

Сейчас "Спартак" лидирует в чемпионате Латвии, а 12 июля ему предстоит дебют в Лиге чемпионов: на стадионе в Слоке команда примет чемпиона Казахстана "Астану".