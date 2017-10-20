"Тампа" переиграла "Коламбус" — 2:0. Обе шайбы на счету 19-летнего Михаила Сергачева. Россиянину в обоих случаях ассистировал его соотечественник Никита Кучеров, который вышел на первое место в споре бомбардиров с 14 (8+6) очками.

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский впервые сыграл на ноль в этом сезоне. Россиянин отразил все 43 броска по своим воротам.

"Сент-Луис" обыграл в гостях "Колорадо" со счетом 4:3. Российский форвард "Блюз" Владимир Тарасенко отдал голевую передачу. "Сент-Луис" возглавил Западную конференцию, набрав 12 очков в восьми матчах.

В принципиальном матче двух клубов из Нью-Йорка "Рейнджерс" по буллитам проиграл "Айлендерс" — 3:4. Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич провел на льду 10 минут, но результативными действиями не отметился.

Результаты других матчей дня: "Бостон" — "Ванкувер" — 6:3, "Филадельфия" — "Нэшвилл" — 0:1, "Оттава" — "Нью-Джерси" — 4:5, "Чикаго" — "Эдмонтон" — 1:2, "Калгари" — "Каролина" — 1:2, "Аризона" — "Даллас" — 4:5.