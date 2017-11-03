"Баффало" Гиргенсонса победил на выезде "Аризону" — 5:4. Латвийский форвард играл в третьем звене. За 15 минут и 19 секунд игрового времени он один раз бросил по воротам и завершил матч с нейтральным показателем полезности. Успех в матче с аутсайдером лиги позволил "Баффало" прервать серию из трех поражений.

Александр Радулов забросил шайбу в четвертой игре подряд, но это не спасло "Даллас" от поражения в гостевом матче с "Виннипегом" — 2:5. Голевая передача Евгения Малкина не помогла "Питтсбургу" во встрече с "Калгари". Действующий обладатель Кубка Стэнли проиграл в овертайме со счетом 1:2.

Radulov just waltzing in for the tally. #GoStars pic.twitter.com/ZUJONE0VsD — Dallas Stars (@DallasStars) November 3, 2017

Меж тем "Коламбус" разгромил на выезде "Флориду" — 7:3. На 47-й минуте Артемий Панарин ассистировал Буну Дженнеру. Эта передача стала для Артемия десятой в сезоне и сотой в НХЛ. На счету Панарина 11 очков в 13 матчах текущего чемпионата.

the breadman delivers his tenth assist of the season pic.twitter.com/3kbsKfJl4p— ColumbusBlueJackets (@BlueJacketsNHL) November 3, 2017

Результаты других матчей дня: "Бостон" — "Вегас" — 2:1, "Вашингтон" — "Нью-Йорк Айлендерс" — 4:3, "Оттава" — "Детройт" — 3:1, "Тампа-Бэй" — "Нью-Йорк Рейнджерс" — 2:1 ОТ, "Сент-Луис" — "Филадельфия" — 0:2, "Миннесота" — "Монреаль" — 6:3, "Колорадо" — "Каролина" — 5:2, "Лос-Анджелес" — "Торонто" — 5:3.