"Баффало" Гиргенсонса победил на выезде "Аризону" — 5:4. Латвийский форвард играл в третьем звене. За 15 минут и 19 секунд игрового времени он один раз бросил по воротам и завершил матч с нейтральным показателем полезности. Успех в матче с аутсайдером лиги позволил "Баффало" прервать серию из трех поражений.

Александр Радулов забросил шайбу в четвертой игре подряд, но это не спасло "Даллас" от поражения в гостевом матче с "Виннипегом" — 2:5. Голевая передача Евгения Малкина не помогла "Питтсбургу" во встрече с "Калгари". Действующий обладатель Кубка Стэнли проиграл в овертайме со счетом 1:2.

Radulov just waltzing in for the tally. #GoStars pic.twitter.com/ZUJONE0VsD