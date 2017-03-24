Известные чешские биатлонисты Ондржей Моравец и Михал Шлезингр в разговоре с изданием Aktualne еще раз прошлись по теме допинга в России и снова посетовали, что Международный союз биатлонистов (IBU) действует в этом вопросе слишком лояльно.

"IBU что-то делает, а что-то нет. Мне кажется, наша организация слишком лояльна, особенно если сравнить с тем, что делает Международная федерация лыжных видов (FIS), которая сразу же отстранила таких титулованных нарушителей, как Легков и Вылегжанин. IBU не хватает решительности.

Да, что-то безусловно делается. Хотят ввести большие штрафы, но это ничто. Есть федерации, для которых штраф в размере миллиона евро будет действительно крупным, но к ним не относятся крупнейшие страны — Россия, Германия, Норвегия. А вот если страна, в которой употребляют допинг, потеряет квоту, то такое наказание окажется куда более действенным. Если такая мера будет принята, это станет маленькой победой", — считает Моравец.

"Лишение чемпионата мира 2021 года — это уже небольшая пощечина русским, чтобы они видели: нельзя все получить благодаря деньгам и влиянию. Им сначала нужно решить проблемы внутри, а потом возвращаться к биатлонным стартам, — говорит Шлезингр и добавляет. — У меня есть информация, что по допингу в России будут еще новые свидетели. Так что посмотрим, как будет дальше".

Напомним известная чешская биатлонистка Габриэла Коукалова также раскритиковала руководство IBU, заявив, что не поедет на этап Кубка мира в следующем сезоне, если он будет проходить в России (Тюмени).